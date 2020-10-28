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28.10.2020 - 09:41 |

Söndürme çalışmalarının sürdüğü İskenderun’da Azganlık Şehitliği, yangından etkilenmedi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınını söndürme çalışmalarına sabah erken saatlerden itibaren devam edilirken, Azganlık Mahallesi’ndeki şehitliğin alevlerden etkilenmediği görüldü. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu sabah bölgede helikopterle havadan incelemelerde bulundu.

Söndürme çalışmalarının sürdüğü İskenderun’da Azganlık Şehitliği, yangından etkilenmedi

İskenderun'a bağlı Akarca Mahallesi’ndeki ormanlık alanda, dün saat 14.00 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler, Sarıseki, Denizciler, Karayılan ve Azganlık mahallerindeki bazı bölgelere de sıçradı. İhbarla bölgeye gelen güvenlik güçleri, tedbir amaçlı risk altındaki yerleşim yerlerini tahliye etti.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Yangına 139 arazöz, 15 dozer ile 650 kişilik personel tarafından helikopterler de kullanılarak, havadan ve karadan müdahale başlatıldı ve karadan müdahale gece boyunca sürdü.

Söndürme çalışmalarının sürdüğü İskenderun’da Azganlık Şehitliği, yangından etkilenmedi

Dün akşam yangın bölgesine gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Pakdemirli, teknolojik imkanların da seferber edilerek, yangının kısa sürede kontrol altına alınmasına çalıştıklarını kaydetti. Sabahın ilk ışıklarında da yangın bölgesindeki çalışmaları takibe devam eden Bakan Pakdemirli, helikopterle havadan zarar gören bölgeleri kontrol etti.

Söndürme çalışmalarının sürdüğü İskenderun’da Azganlık Şehitliği, yangından etkilenmedi

ŞEHİTLİK, ALEVLERDEN ETKİLENMEDİ

Yangından etkilenen birçok bölgede binlerce ağaç kül olurken, ormanlık alanda yaşayan yüzlerce hayvan da telef oldu. Yangının sıçradığı Azganlık Mahallesi’ndeki şehitlik ise alevlerden etkilenmedi.

Söndürme çalışmalarının sürdüğü İskenderun’da Azganlık Şehitliği, yangından etkilenmedi

 

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