Songül Karlı'nın dolandırıcılık iddiası: 5 gözaltı

Ünlü türlücü Songül Karlı'nın ayrıldığı eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığı yönünde yaptığı şikayetle başlatılan soruşturmada, Yüncü ve bir önceki eşi Mediha Gülcan E.’nin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Yaklaşık 100 milyon liralık dolandırıcılık iddiasıyla yürütülen soruşturmada her şeyini kaybettiğini ve garsonluk yaptığını söyleyen Yüncü ile birlikte adliyeye sevk edilen bir önceki eşi ile birlikte 2 şüpheli serbest kalırken, Yüncü ve bir adamı hakkında adli kontrol ve yurt dışı yasağı kararı verildi.

Türkücü Songül Karlı 2012’de evlendiği ve 5 yıl evli kaldıktan sonra ayrıldığı Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Boşandığı eşinin evliliği sırasında milyonlarca lira değerinde Sultanbeyli’deki arsa ve otomobilinin satıldığını iddia eden Karlı'nın şikayetini inceleyen savcılık Metin Yüncü, Songül Karlı’yla evlenmeden önceki eski eşi Mediha Gülcan E. ve 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Savcılık kararıyla hafta içi adreslerine yapılan baskınlarla gözaltına alınan 5 şüpheli isim emniyete götürülerek sorguya alındı.

Sorgu sonrası şüphelilerden birisi savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakılırken, Metin Yüncü, Mediha Gülcan E., Sezai T. ve Mustafa K. isimli şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mediha Gülcan E. ve Mustafa K. savcılıkta verdikleri ifade sonrasında serbest kalırken; verdiği ifadede suçlamaları kabul etmeyen ve maddi olarak her şeyini kaybettiğini ve garsonluk yaptığını söylediği öğrenilen Metin Yüncü ile adamı Sezai T. hakkında “yurt dışı yasağı” ve “Adli kontrol hükmü” kararı verildi.

Eski eşi tarafından dolandırıldığı iddiasıyla ilgili daha önce açıklama yapan türkücü Songül Karlı “Ben elimi eteğimi çektim, söylemem gerekenleri de söyledim. Benlik bir şey yok. Paramı versin rahat etsin. Ben o paraları dişimle, tırnağımla kazandım. Köy köy gezdim. Adam olsa benim paramı yemezdi” demişti.

Öte yandan magazin basınının tanınan simalarından olan ve ilk olarak 2009 yılında Binnaz Avcı ile olan ilişkisiyle gündeme gelen Metin Yüncü, inşaat ve emlak sektörü dışında gemicilik sektöründe de faaliyet gösteriyordu. Geçmişteki bir başka evliliğinden bir çocuğu da bulunan Yüncü, Songül Karlı’yla evliliği sırasında Tuzla’daki tersaneden denize indirilecek bir gemiye “Songül Karlı” ismini vermişti.