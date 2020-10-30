Sonsuza dek Cumhuriyet

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde kutlandı. Ne salgın ne de yağmur Cumhuriyet’in 97. yılında coşkuyu azaltmadı.

- İzmir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet Meydanı’ndaki resmi törenle kutlandı. Törene, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, üniversite rektörleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

- Manisa’da kutlamalar, yağmur nedeniyle öğrencilerin ıslanmaması için erken bitirildi. Protokol ve davetliler alandan ayrılırken, mehter takımı konser vermeye devam etti.

Müdür bayrağı devraldı

- Manisa’nın Kula ilçesindeki törenlerde saygı duruşu sırasında Türk bayrağını taşıyan lise öğrencisi Mustafa Alcı, rahatsızlandı. Durumu fark eden Kula İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin İzci, bayrağı öğrenciden devraldı.

- Antalya’da 1942 yılında batırılan St. Didier gemisine, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla “Cumhuriyet dalışı” gerçekleştirildi. Dalışı organize eden Türkiye Su Altı Federasyonu İl Temsilcisi İsa Alemdar, batık üzerinde dev Atatürk posteri açtı.

Erçetin’ten özel klip

- Kırklarelili sanatçı Candan Erçetin, Lüleburgaz Belediyesi’nin katkıları ile Cumhuriyet Bayramı’na özel klip hazırladı. Klip Lüleburgaz ilçesi Ertuğrul köyünde çekildi. Çekimleri bir günde tamamlanan klipte Lüleburgaz Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu ve Gençlik Korosu ile köy sakinleri yer aldı. Erçetin, sosyal medya hesabından “Atatürk’ün dediği gibi, ‘Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız var, çalışkan olmak’. Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun” mesajıyla klibi paylaştı.

Trakya’da yağış

- Edirne’nin Keşan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, sağanak yağış altında kutlandı. Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde de Kaymakamlık binası önünde gerçekleştirilen törenin ardından yağışlı hava sebebiyle program bir kafenin kapalı alanında devam etti.

- Türkiye Bisiklet Federasyonu Düzce İl Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinlikte bisikletlerini Türk bayraklarıyla donatan bisikletliler 97. yılı şerefine 97 kilometrelik bisiklet turu yaptı.

Meis önlerinde

- Antalya’nın Kaş ilçesinde, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen 60 tekne eşliğinde denizde kutlama yapıldı. Denize açılan teknelerle Yunanistan’ın Meis Adası önünde, Türk karasuları sınırına kadar gelinerek, marşlar eşliğinde geçiş yapıldı.

- Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde, öğretmen, akademisyen, bankacı, mühendis ile mimarladan oluşan bando takımıyla bayramı kutladı. Trabzon’da yaşayan yabancı uyruklu ailelerin çocukları da bayramı hazırladıkları kliple kutladı.

- Erzurum Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü, Palandöken’in 3 bin 176 metredeki zirvesine “Cumhuriyet tırmanışı” gerçekleştirdi. 2.5 saatlik tırmanış, zirvede açılan bayrak ve Atatürk posteri ile sona erdi.

Dev Atatürk posteri

- Erzincan Valiliği’nce hazırlanan ve içeriğinde uzaydan görülen dev Atatürk posterinin de yer aldığı video klip sosyal medya hesaplarından yayımlandı. Birlik ve beraberliğin öneminin vurgulandığı klipte, kentteki Keşiş Dağı’nın batı yamacında 600 ton taşla yapılan ve uzaydan bile görülebilen Atatürk portresi, Terzibaba Türbesi ile asker, gazi, polis ve Kovid-19 mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanları ile farklı meslek grubunda bulunan vatandaşların görüntülerine yer veriliyor.

Konvoyla kutladılar

- Şırnak’ta Valilik bahçesinde yapılan törenin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar Cumhuriyet’in 97 yılını dönümünü kent merkezinde yaptıkları konvoyla kutladı.

Diyarbakır anneleri

- Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı evlat nöbetinde kutladı. Aileler, ellerinde Türk bayrakları ile Cumhuriyetin kuruluşunun 97’nci yılını kutladı, üzerinde ay yıldız figürü bulunan balon uçurdu. Süleyman Aydın da evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak tüm Türkiye’nin Cumhuriyet Bayramı’nı kutladıklarını çocuklarının dönmesiyle çifte bayram yaşamak istediklerini söyledi.

Sağlıkçılara sevgi gösterisi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında TBMM önünden Ulus’taki Birinci Meclis binasına kadar “kortej yürüyüşü” gerçekleştirildi. Kortejin önünde motosikletli timler yer alırken, arkalarındaki askerler büyük boy Türk bayrakları ve Atatürk posteri taşıdı. Kortejin sonunda bulunan atlı birlikler, çocukların ilgisini çekti. Kortej yürüyüşünü ellerinde Türk bayraklarıyla izlemeye gelen vatandaşlar marşlara eşlik etti, asker ve polislere sevgi gösterisinde bulundu. Vatandaşlar kortejde yer alan sağlık çalışanlarının üzerlerine güller atarak sevgi gösterisinde bulundu. -ANKARA Milliyet

Klasik otomobillerden konvoy

Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) üyeleri, Kadıköyde onlarca klasik otomobilden oluşan konvoy ile Cumhuriyet Bayramını kutladı. Klasik otomobiller Hasanpaşada Kadıköy Belediyesi önünde bir araya geldi. Cumhuriyetin kuruluşunun 97’inci yılı dolayısıyla onlarca klasik otomobil yollara çıktı. Renkli görüntülerin yaşandığı konvoya çevredeki vatandaşlar ve araçlarda eşlik etti. Ankara Klasik Arabalar Kulübü üyeleri de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla klasik arabalarıyla başkent sokaklarını gezdi.

Bugün bizim istikbal bizim

İstanbul Valiliği’nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet bayramı töreninde Vali Ali Yerlikaya, “Cumhuriyetimiz, 20. yüzyılda sathı vatanda, bütün yokluklara rağmen, gözünü kırpmadan, korkmadan cepheye atılan inanmış ecdadımızın en büyük zaferidir. 29 Ekim 1923’te Atatürk tarafından ilan edildiği o günden beri her gün, biz hepimiz Cumhuriyetiz. Cumhuriyetin bütün evlatlarının, hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” dedi.

Vali Yerlikaya, “Geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de dahili ve harici düşmanlarımız olmaya devam edecek. Onlara karşı parolamız; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Zafer, zafer benimdir, diyenindir’ sözü olacak. Önümüze çıkan her engeli bu inanç ve özgüvenle aşacak, varisi olduğumuz Cumhuriyeti ilelebet yükseltmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Boğaz’da yat yarışı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, bu yıl ilk kez düzenlenen “Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı” 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda başladı. İstanbul Valisi Ali Yerlika da sahil güvenlik teknesine binerek törene katıldı. Telsizden sporculara seslenen Yerllikaya, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını sizlere iletiyorum. Pruvanız neta, rüzgarınız kolayına, rotanı cumhuriyet olsun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun” diyerek yarışa start verdi. Dolmabahçe Sarayı önünden başlayan ve Türk ekiplerinin yanı sıra Rusya, Romanya, Bulgaristan ve Ukrayna’dan 61 yat ve 650 sporcunun katıldığı yarış 4 gün sürecek.

TÜM YURTTA 19:23 COŞKUSU

Karanlığı aydınlattı

Türkiye’nin dört bir yanında Cumhuriyet Bayramı coşkusu gün boyu sürdü. Saatler 19:23’ü gösterdiğinde ise tek bir ağızdan İstiklal Marşı okundu. Vatandaşların bazıları sokakta 29 Ekim’i kutlarken, bazıları da bayraklarla balkon ve pencerelere çıktı. Fener alaylarında “Yaşasın Cumhuriyet” sloganı atıldı.

Hologram gösterisi

19:23’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, Atatürk’ün kendi sesinden Nutuk’tan bölümler okuduğu 3 dakikalık bir hologram gösterisi yapıldı.

Haliç üzerinde oluşturulan su perdesine Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğraflarının yanı sıra, “Cumhuriyetimiz 97 yaşında” ve “Cumhuriyet cesarettir” yazıları yansıtıldı.

İBB Saraçhane Binası, Bozdoğan Kemeri ve Kız Kulesi’nde de ışık şovları ve mapping gösterimleri yer aldı. Bozdoğan Kemeri’ne ve Kız Kulesi’ne de Türk bayrağı, Büyük Önder Atatürk’ün fotoğrafı ve “Cumhuriyetimiz 97. yılında” yazıları yansıtıldı. Koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı kutlamalar, vatandaşlar tarafından da cep telefonlarıyla kaydedildi.

Patara Antik Kenti’ndeki Büyük Cumhuriyet Konseri Galata Kulesi’nde de canlı olarak sanatseverlerle buluştu. Atatürk’ün fotoğrafları eşliğinde, mapping gösterileriyle birlikte kuleye yansıtılan konsere, ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Büyük Cumhuriyet Konseri

Antalya’nın Kaş ilçesi yakınlarındaki Patara Antik Kenti’nde 29 Ekim kutlamaları kapsamında, İletişim Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde Büyük Cumhuriyet Konseri düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından Patara Antik Kenti Meclis Binası’nda gerçekleştirilen Büyük Cumhuriyet Konseri, 29 Ekim’de Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yılına işaret etmek amacıyla saat 19:23’te İstiklal Marşı ile başladı. Konser, televizyon kanallarından ortak ve naklen yayımlandı. Konserle eş zamanlı olarak Akdeniz’de 97 dalgıçla özel su altı ışık gösterisi gerçekleştirildi. Akdeniz’in Türkiye için önemine vurgu yapıldı.