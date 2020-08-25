Sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık'a gözaltı

Yaptığı sokak röportajlarını, 'İlave Tv' isimli YouTube kanalından paylaşan sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık, bugün otomobiliyle geldiği Kahramanmaraş'ta gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Kocabıyık'ın geçen pazar günü paylaştığı bir videoda söylediği sözleriyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği' iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.