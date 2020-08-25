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25.08.2020 - 16:51 | | DHA

Sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık'a gözaltı

Sokak röportajlarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık (37), paylaştığı bir videoda söylediği sözleriyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği' gerekçesiyle Kahramanmaraş'ta gözaltına alındı.

Sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık'a gözaltı

Yaptığı sokak röportajlarını, 'İlave Tv' isimli YouTube kanalından paylaşan sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık, bugün otomobiliyle geldiği Kahramanmaraş'ta gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Kocabıyık'ın geçen pazar günü paylaştığı bir videoda söylediği sözleriyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği' iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

"Kadın cinayetleri aklıma geldi!"Ankara'da, oto yıkamacı Mesut Ünsal'ın, elinde tüfek bulunan kocasından kurtardığı S.Ç. (20), yaşadıklarını DHA'ya anlattı. S.Ç., "Aklıma kadın cinayetleri geldi. Benim sonumun da öyle olacağımı düşündüm" dedi.
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