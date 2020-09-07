Sosyal medya fenomenine ikinci maymun operasyonu

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube ekipleri sosyal medya fenomeni Meriç İzgi’nin Eyüp Sultan da bulunan adresine öncel gün ikinci bir operasyon daha düzenledi. Düzenlenen operasyonda İzgi'nin yine kaçak yollarla yurda soktuğu belirlenen ikinci bir “Makak” cinsi maymun daha ele geçirildi. Ülkemize kaçak yollarla getirilen ve bakılması yasak olan maymun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi sosyal medyada görüntüsünü paylaştığı “Koko” isimli maymun için polis ekipleri 5 ay önce operasyon düzenlemişti. El konulan maymun korumaya alınmıştı.

İzgi, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada “Maymunum Koko’yu geri aldım. En mutlu günüm” diye açıklama yapmıştı. Ancak ilk operasyonda ele geçirilen Koko isimli maymunun halen koruma altında olduğunu belirleyen ekipler, İzgi'nin adresine düzenlediği ikinci operasyonda ele geçirdikleri maymunun Koko olmadığını ve Koko gibi yurda kaçak sokulduğunu belirleyip maymunu koruma altına aldı.

Maymun işlemlerin ardından bir önceki maymun gibi Doğa ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.