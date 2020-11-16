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16.11.2020 - 15:34 | | DHA

Sosyal medya fenomenlerinden parti rezaleti

Koronavirüs salgınına rağmen ev partilerinin sonu gelmiyor. İstanbul'da ünlü isimlerinde aralarında bulunduğu grup yine ev partisinde bir araya geldi.

Koronavirüs salgını nedeniyle maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılar yapılırken, sosyal medya fenomenleri tüm uyarıları hiçe sayarak parti yaptı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı maske takan kimsenin olmadığı partideki eğlence sosyal medya hesaplarında binlerce takipçi ile paylaşıldı.

1,2 milyon takipçisi bulunan Nilay Toprak da katıldığı ev partisini sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşılan görüntülerde yaklaşık 20 kişinin bir ev partisinde bir araya geldiği görülüyor.

Partide şarkıcı Murat Başaran gitar çalıp şarkı söyledi. Salgına rağmen vurdumduymazlık sosyal medyada tepki çekti.

 

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