Sosyal medya yasası 11 madde nedir? Sosyal medya yasası 2020 çıktı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın acilen çıkartılmasını istediği sosyal medya düzenlemesinin detayları belli oldu. Lekelenmeme hakkı, kişi onuru ve özel hayatın gizliliği korunacak. Bireysel hakların ihlali önlenecek. Şirketler Türkiye'de temsilcilik açacak, hak ihlallerini hızla ortadan kaldıracak mekanizmalar kurulacak. Terör, hakaret, iftira, kadın ve çocuk istismarı, kamu düzenini bozma gibi suçlarda yargı süreci işletilecek. İşte detaylar...

DÜZENLEME ÜÇ AYAK ÜZERİNE KURULACAK

Sosyal medya ile ilgili düzenlemenin üç ana ayak üzerine oturması gerektiğinin altı çizildi. Bunlar, "Hıza karşı hızlı yanıt, Türkiye'de muhatap, ceza kanunları sosyal medya için de geçerli olması" olarak sıralandı. MYK'da da ele alınan düzenlemenin detayları şöyle:

İNTERNET YASASI: 5671 Sayalı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınların Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu sosyal ağlar ile ilgili maddeler eklenecek.

HIZLI OLACAK: Sosyal medyada işlenen suçlarda hukuk sistemi yavaş kalıyor. Düzenleme ile mahkeme kararına karşın 24 saat içinde içeriği kaldırmayan şirketler tazminat ödeyecek. Kişisel hakların ihlali ve sosyal hayatin gizliliği kapsamındaki içeriklerin kaldırılması için yapılan başvuruyu (mahkeme kararı olmadan) en geç 48 saat içinde yanıtlamak zorunda olacak. Suç teşkil eden içerik kaldırılmazsa bir milyon liraya kadar varabilecek cezalar gelecek.

TEMSİLCİLİK: Kullanıcı sayısı bir milyonun üstündeki sosyal medya şirketleri Türkiye'de temsilcilik açmak zorunda olacak. Temsilcilik açmayan kuruluşlara faaliyet izne verilmeyecek. Kullanıcı verileri Türkiye'de barındıracak.

SUÇ SAYILACAK: Terör, iftira, küfür, kadın ve çocuk istismarı, suç ve suçluyu övme, şiddeti özendirme, kamu düzenini bozma ve nefret suçları sosyal medyada işlendiğinde yaptırımsız kalmayacak. Yasalarda suç sayılan her fiil sosyal medya paylaşımları için geçerli olacak.

ORTAK SORUN DENETİM

Facebook, Twitter, Instagram, TikTok gibi sosyal ağlar ile Netflix gibi dizi-film sağlayıcı platformların denetlenemeyen politikaları nedeniyle ortaya çıkan sorunlar, artık dünyanın ortak sorunu haline dönüşmüş durumda. Kişisel bilgilerin istihbarat birimlerine verilmesi tartışması, paylaşılan yalan haberler, gerçekliği olmayan verilerle organize karalama faaliyetleri, ırkçılık ve nefretin körüklenmesi, gençleri ölüme sürükleyen siber zorbalıklar ya da yaşlıları hedef alan dolandırıcılıklar...

INFODEMI: Dünya 6 aydır, Kovid-19 pandemisi ile boğuşuyor. Ancak bu süreçte bir de ortaya infodemi yani sosyal ağlar üzerinden virüs hakkında yalan haberlerin yayılması çıktı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus "Yalan haberler virüsten daha tehlikeli" dedi.

IRKÇILIK: Sosyal medyada özellikle kimliğini saklayan anonim hesaplar üzerinden ırkçılık ve nefret suçlarının önüne geçilemiyor. Müslümanlara, siyahilere ya da Asyalılara karşı ABD ve Batı'da aşırı sağcı Neo-nazi grupların körüklediği ırkçı paylaşımlar nedeniyle yüzlerce kişi öldürülüyor. Hükümetler bu hesapları anında kapatıp, sorumluları cezalandırıyor.

KİŞİSEL BİLGİLER: ABD yönetimi Avrupa'daki müttefiklerine Çin merkezli TikTok'u yasaklamaları konusunda baskı yapıyor. Washington, TikTok'taki kullanıcı bilgilerinin Çin yönetimine verildiğini ileri sürüyor. Çin ise "Demek ki ABD merkezli sosyal ağlar bunu yapıyor" diyor. Batılı ülkeler kişisel bilgilerini öne sürerek birçok uygulamaya yasak getiriyor.

ZORBALIK: Gündemden hiç düşmeyen bir konu da siber zorbalık. Yaşları 8 ile 18 arasında değişen internet kullanıcıları, sosyal medyada karşılaştıkları baskılar ve hakaretler nedeniyle psikolojik sorunlarla karşılaşıyor. Hatta çok sayıda genç intihara yöneliyor.