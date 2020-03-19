Sosyal medyada yayılan görüntülerde yer alan Güle Çınar'dan açıklama geldi! Güle Çınar kimdir?

Sosyal medya üzerinden yayılan görüntülerde bir doktorun corona virüsü konusunda söylemleri dün en fazla konuşulan videolar arasında yer almıştı. Türkiye'de corona virüsü vaka sayısının binin üzerinde olduğu söylentileri kısa süre içerisinde yayılmış ve konuşmanın sahibi olan Güle Çınar açıklama yapmak durumunda kalmıştı. Güle Çınar tarafından yapılan açıklamada konuşmasının kısa bir bölümünün gizlice kaydedildiğini amacının infial yaratmak değil çalışanların corona virüse karşı alınan tedbirleri sahiplenmesi ve işin ehemniyetini anlaması olduğunu ifade eden Güle Çınar bundan sonraki süreçte sözcüklerine daha fazla dikkat edeceğini duyurdu.

GÜLE ÇINAR KİMDİR?

Ankara Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde yer alan Uzman Doktor.

GÜLE ÇINAR'IN YAPTIĞI AÇIKLAMA