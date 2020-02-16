‘Sosyal medyadaki yalana inanmayın’

Ses mühendisi ve müzisyen Su Asaad’ın (Somuncuoğlu) öncülüğünde 8 Mart’ta yapılması planlanan aşı karşıtı “I. Uluslararası Aşı Gerçekleri Sempozyumu”na yönelik tartışmalar devam ederken, uzman olmayan kişilerin sosyal medya üzerinden halkı kandırdığını ortaya koyan çarpıcı bir çalışma yayınlandı. Halk sağlığını tehdit eden aşı karşıtlarının Youtube üzerinden algı yarattıkları ve bu kişilerin tamamına yakınının doktor olmadığına dair sonuçlar, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan Dr. Süleyman Utku Uzun ile Uzman Dr. Ayşe Nur Usturalı tarafından ortaya konuldu.

‘Profesyonel değiller’

Araştırmaya göre, son 12 yılda aşı karşıtı 268 videonun yüzde 78.4’ü sağlık profesyoneli olmayan kişiler tarafından Youtube’a yüklenirken, çocuklarına aşı yaptırmayı reddeden aileler, yanıltıcı verileri bu mecradan edindi. Dr. Uzun ve Uzm. Dr. Usturalı, aşı karşıtı videoların özellikle son üç yılık süreçte arttığına dikkat çekerken şu bilgileri aktardı:

‘Organize hareket’

“Aşı karşıtı videoların yüzde 40’ı aşı karşıtı hareketle ilgili bir kaynaktan, yüzde 21.7’si bireysel Youtube kullanıcısından, yüzde 15’i ise TV kanalı tarafından paylaşılmış. Aşı karşıtı videoların yüzde 80’i 2016 yılı ve sonrasında yüklendi. Videolarda en fazla tekrar edilen kodlar ilaç-aşı şirketlerinin çıkarları (yüzde 41.7), aşının zekayı etkilemesi (yüzde 40), aşı içeriğinde domuz, maymun ve fetüs ürünlerinin kullanımı (yüzde 40), otizmle ilişkili (yüzde 36.7), gizli anlaşmalar (yüzde 33.3), yararı kesin değil, kısırlık, alüminyum, civa kullanımı (yüzde 30), kamu kurumlarının çıkarları (yüzde 20), karşıt dini argüman (yüzde 16.7), yan etki riski hastalık riskinden ağır (yüzde 13.3) olarak sıralanıyor.”

‘En büyük kötülük’

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşı reddi nedeniyle kızamık vakalarının arttığını ve vatandaşlara yönelik aşı karşıtlığı yapanların uzman olmadığını söyledi. Ceyhan, “Halkımız, uzman olmayanların medya konuşmalarını dikkate almasın. En doğru kaynak Sağlık Bakanlığı. Sosyal medyadaki dezenformayona karşı halkımız uyanık olsun. Aşı karşıtlığı insanlara yapılan en büyük kötülüktür. Aşıyla her yıl 3 milyon çocuğun ölümü engellenirken, aşılanmayan çocuklarda 23 kat fazla boğmaca, 9 kat fazla suçiçeği, 6.5 kat fazla pnömoni riski bulunuyor” dedi.

Sağlık Bakanlığı: Güvenilir ürünler

Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarında, aşılar sayesinde zatürre, beyin iltihabı, körlük, kan iltihabı, kulak enfeksiyonları, konjenital kızamıkçık sendromu ve ölüme yol açacak hastalıkların önüne geçildiği vurgulanırken şöyle deniliyor: “Aşılar son derece güvenilir biyolojik ürünlerdir. Üretim ve dağıtım aşamalarında çok sıkı kontrolden geçmektedirler. Ülkemizde kullanılan aşılar, Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve onaylanan GMP (İyi Üretim Prosedürleri) kurallarına uygun üretilmiş ve uluslararası referans laboratuvarlarında test edilmiş aşılardır.”