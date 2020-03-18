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18.03.2020 - 07:00 | | HABER MERKEZİ

Sosyal medyadan çağrı yağdı: Evde kal Türkiye!

Koronavirüse karşı önlemler kapsamında vatandaşların toplu olarak bulunabileceği birçok yer İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile geçici olarak kapatılırken, sosyal medyada da keyfi olarak dışarı çıkılmaması yönünde çok sayıda paylaşım yapılıyor.

Sosyal medyadan çağrı yağdı: Evde kal Türkiye!

Sosyal medyada “#EvdeKalTürkiye”, “#EvdeKal” gibi etiketler kullanılarak binlerce mesaj paylaşıldı. Kullanıcılar, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması yönünde uyarılarda bulundu. Bu etiketler, önceki akşamdan itibaren en çok kullanılan etiketler arasına girdi.

14 kuralı hatırlattılar

Vatandaşlar, etiketlerle birlikte Sağlık Bakanlığı’nın virüse karşı açıkladığı 14 kuralı da paylaştı. Durumun ciddiyetini göstermek isteyen sosyal medya kullanıcıları, özellikle İtalya’dan görüntüler ve hastalıkla ilgili istatikleri paylaştı. İtalya’nın yaptığı hataların tekrar edilmemesini diledi.
Vatandaşlar ayrıca evde vakit geçirdiklerini gösteren fotoğraflar da paylaştı. Bazı belediyeler de bu çağrılara destek verdi.

Paylaşılan bazı mesajlar ise şöyle:

Ciddiye alın, evde kalın.

Bana bir şey olmaz demeyin.

Zorunlu durumlar dışında evimizden ayrılmayıp, virüs tehlikesine karşı mücadelede birbirimize destek olalım.
Virüs dolaşmıyor, dolaşan sizsiniz.

Evde kal, bu bir tatil değil.

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