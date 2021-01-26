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26.01.2021 - 11:08 | | İHA

Sosyal medyadan çocuk istismarı içerikli görüntü satan kişi yakalandı!

Samsun'da 45 yaşındaki şahıs sosyal medya hesapları üzerinden 'çocuk istismarı içeren görüntü alım satımı' yaptığı ileri sürülerek gözaltına alındı. Öte yandan yakalanmamak için değişik uygulamalar ve farklı sanal ağlar kullandığı belirlendi.

Sosyal medyadan çocuk istismarı içerikli görüntü satan kişi yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinin Kazımkarabekir Mahallesi'nde ikamet eden İ.D.'nin (45) sosyal medya hesapları üzerinden tanıştığı şahıslara çocuk istismarı içerikli görüntü sattığını ve bu şahıslardan yine para karşılığı görüntü aldığını tespit etti.

Polis, bu sabah İ.D.'nin evine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan İ.D.'nin polis takibine yakalanmamak için değişik uygulamalar ve farklı sanal ağlar kullandığı belirlendi. İ.D.'nin ikametinde yapılan aramada bulunan çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Direğe dayalı halde cansız bedeni bulunduAntalya’da boş arazideki aydınlatma direğine dayalı vaziyette bir kişi ölü olarak bulundu. Kişinin hemen elinin yanında şırınga, su şişesi ve maske dikkat çekti.
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