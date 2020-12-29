Sosyal medyadan mesaj gönderdi! Tek kurşunla ölüm

Yeni Asır’dan Fatih Şendil’in haberine göre, İzmir Bornova'da yaşayan Mustafa Altınok (38), ders vermek için evden çıkan edebiyat öğretmeni eşi Gülhan Altınok'a (36) sosyal medyadan 'Hakkını helal et elvada' mesajı gönderdikten sonra silahındaki tek kurşunu kafasına sıkarak intihar etti. Karşıyaka Naldöken'de bir evde ders veren Gülhan öğretmen mesajı alır almaz aracına atlayıp apar topar evine gitti.

KANLAR İÇİNDE BULDU

Gülhan öğretmen eve girdiğinde şok geçirdi. 1 yıl önce yuva kurduğu eşi evin salonunda koltukta kanlar içindeydi. Genç adamın intihar etmeden önce 3 sayfalık mektup bıraktığı öğrenildi. Genç adamı intihara götüren sebebin ise ortağı tarafından dolandırılması olduğu iddia edildi. Unlu mamüller dükkanı açmaya hazırlanan Mustafa Altınok, yanına ortak olarak İbrahim D. ve bir arkadaşını aldı. Ancak Altınok bu iki kişiye yüklü miktarda para kaptırdı. Bunalıma giren Mustaf Altınok, bankalardan kredi çekerek borçlarını kapatmak istedi. Ancak yaşadığı bunalımdan çıkamayan genç adam intiharı seçerek canına kıydı.