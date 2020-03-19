Sosyal medyadan öğrenciye destek

Türk Dili ve edebiyatı öğretmeni Nurdan Arslan sosyal medyada, “Bu süreçte LGS’ye hazırlanan 8. sınıf öğrencileriyle TYT ve AYT’ye hazırlanan 12. sınıf öğrencileri oldukça stresli. Onlara yardımcı olabilmek adına bir şeyler yapmak istiyorum. Sınava hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencileri yapamadıkları soruların fotoğrafını DM’den (özelden) bana atabilir. Sorunun çözümünü aynı yolla onlara ulaştıracağım. Duruma göre başka alternatifler de geliştirebiliriz. Sakin olun çocuklar, sizinleyiz” şeklinde bir mesaj attı. Bu mesajın ardından Türkiye’nin dört bir yanından bir çok branş öğretmeni kampanyaya destek verdi. Öğretmenler çocuklara “Çözemediğiniz soru varsa bize gönderin. Biz size yanıtlarıyla gönderelim” dedi.

Veliler de mutlu

Okulların tatil kararının ardından öğrencilerin boşluğa düştüğünü söyleyen Arslan, “Biz kendi öğrencilerimizin eğitimine online devam ediyorduk. Kendi öğrencilerimize sunduğumuz imkanı neden başka öğrencilere de sunmayalım diye düşündüm ve böyle bir duyuru yaptım. Duyurumun bu kadar çok kişiye ulaşması ve öğretmenlerimizin desteği beni çok çok mutlu etti” dedi. Arslan özellikle 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencilerinin ve velilerinin büyük kaygı yaşadığını, bu kampanyanın onlara çok iyi geldiğini belirterek, “Öğrencilerden olduğu kadar velilerden de çok sayıda teşekkür mesajı aldık. Çünkü bu süreçte ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Her branştan öğretmenimizin destek vermesi, onlar için de inanılmaz moral oldu. Öğrencilerden çok sayıda soru aldım ve onları yanıtladım” diye konuştu.

‘İngilizce desteği vereyim’

Öğretmenlerin öğrencilere destek için sosyal medyada paylaştığı mesajlardan bazıları şunlar:

@mysteryist: İngilizce desteği verebilirim, dil sınıfları soru göndersin.

@SzgnDlk: #lgs2020 matematik için açıklamalı çözümlerle ben de varım. Kıvılcım için teşekkürler.

@MucellaYapici: Ben de matematik öğretmeniyim. Matematik ve geometri sorularında ben de varım.

@MuyesserSaka: Matematik sorularını bana da gönderebilirler.

@SabriParlakyild: KPSS’ye hazırlanan öğretmen arkadaşlarımızı da katalım mı bu sürece? Ben de eğitim bilimleri sorularını yanıtlarım.

@_burakyburak: Sosyal bilgiler öğretmeniyim, LGS için aynı şekilde soru atabilirsiniz.

@ddmyilmaz: LGS ve TYT sınavları için Türkçe branşında ben de yardımcı olabilirim öğrencilere.