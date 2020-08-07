MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sosyal medyadan paylaştı, kendini ele verdi! Elektrik arıza ekibi kılığında girdiler
ABONE OL
07.08.2020 - 14:36 |

Sosyal medyadan paylaştı, kendini ele verdi! Elektrik arıza ekibi kılığında girdiler

Denizli’de uyuşturucu yetiştiriciliği suçundan aranan Galip Aksüt, sosyal medya hesabından kaldığı evin balkonundan bir fotoğraf paylaştı. JASAT Timleri, o fotoğrafın izini sürdü, uyuşturucu satıcısını elektrik arıza ekibi kılığında gözaltına aldı.

CNN TÜRK TV İstihbarat Şefi Nihat Uludağ’ın özel haberine göre, Denizli Jandarma Komutanlığı’na bağla JASAT Timleri, uyuşturucu yetiştiriciliği suçundan aranan Galip Aksüt’ü her yerde aramaya başladı…

SOSYAL MEDYA HESABINDAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Zanlı Galip Aksüt, sosyal medya hesabından kaldığı evin balkonun bir fotoğraf paylaştı. Bu fotoğrafı farkeden JASAT Timleri, balkon manzara açısından evin hangi sitede olduğunu tespit etti.

JASAT TİMLERİ ELEKTRİKÇİ KILIĞINDA OPERASYON DÜZENLEDİ

Siteyi tespit eden ancak JASAT Timleri evi de bulmak için elektrik arıza ekibi kılığında binaya girdi… Tahmin edilen evlerin kapıları tek tek çalınarak elektrik arızası olup olmadığı soruldu. Galip Aksüt elektrikçi sandığı JASAT Timlerine kapıyı açınca gözaltına alındı.

Operasyonda, zanlının satmak için hazırladığı 20 kilo uyuşturucuya da el konuldu

JASAT timleri, uyuşturucu satıcısını elektrik arıza ekibi kılığında gözaltına aldıDenizli’de uyuşturucu yetiştiriciliği suçundan aranan Galip Aksüt, sosyal medya hesabından kaldığı evin balkonundan bir fotoğraf paylaştı. JASAT Timleri, o fotoğrafın izini sürdü, uyuşturucu satıcısını elektrik arıza ekibi kılığında gözaltına aldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 9 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 9 yaralı

Memur, emekli, işçi milyonları kapsıyor! Her şey değişti, 450 lira...

Memur, emekli, işçi milyonları kapsıyor! Her şey değişti, 450 lira...

Pentagon'dan korkunç rapor! Zorla alıkoyuyorlar

Pentagon'dan korkunç rapor! Zorla alıkoyuyorlar

2 yıllık bölümler ve taban puanları 2020! İşte 2 yıllık önlisans taban puanları...

2 yıllık bölümler ve taban puanları 2020! İşte 2 yıllık önlisans taban puanları...

Sıradaki Haber