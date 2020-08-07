Sosyal medyadan paylaştı, kendini ele verdi! Elektrik arıza ekibi kılığında girdiler

CNN TÜRK TV İstihbarat Şefi Nihat Uludağ’ın özel haberine göre, Denizli Jandarma Komutanlığı’na bağla JASAT Timleri, uyuşturucu yetiştiriciliği suçundan aranan Galip Aksüt’ü her yerde aramaya başladı…

SOSYAL MEDYA HESABINDAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Zanlı Galip Aksüt, sosyal medya hesabından kaldığı evin balkonun bir fotoğraf paylaştı. Bu fotoğrafı farkeden JASAT Timleri, balkon manzara açısından evin hangi sitede olduğunu tespit etti.

JASAT TİMLERİ ELEKTRİKÇİ KILIĞINDA OPERASYON DÜZENLEDİ

Siteyi tespit eden ancak JASAT Timleri evi de bulmak için elektrik arıza ekibi kılığında binaya girdi… Tahmin edilen evlerin kapıları tek tek çalınarak elektrik arızası olup olmadığı soruldu. Galip Aksüt elektrikçi sandığı JASAT Timlerine kapıyı açınca gözaltına alındı.

Operasyonda, zanlının satmak için hazırladığı 20 kilo uyuşturucuya da el konuldu