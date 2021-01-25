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25.01.2021 - 23:19 | | DHA

Sosyal medyanın konuştuğu görüntüler! Karga yemeğe ortak oldu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, dükkanın önünde oturup döner ekmek yiyen Sebahattin Emek'in koluna konan karga ile yiyeceğini paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Emek'ten çekinmeyen karga, döner ekmekten yiyerek karnını doyurduktan sonra uçarak ayrıldı.

Darıca Cami Mahallesi Tuzla Caddesinde bir dükkanın önünde sandalyeye oturan Sebahattin Emek, döner ekmek yerken, aç olan bir karga koluna kondu. Sebahattin Emek, tepki göstermesine rağmen kargayı kovmadı. Aç olan karga, Sebahattin Emek'in elinde bulunan döner ekmekten yedi. 

Sebahattin Emek, uzaklaştırmayı başaramayınca döner ekmeğini karga ile paylaştı. Sebahattin Emek döner ekmeği ağzına götürürken, karga da bir yandan nasiplendi.

Sebahattin Emek karganın kendi kendine geldiğini belirterek, hayvanın aç olduğunu belirtirken, yaşananları görenler ayran da vermesini istedi.  Emek kargaya ayran kutusunu da yanaştırarak içmesini sağladı. İnternette paylaşılan görüntüler beğeni kazandı. 

Karga yemeğe ortak olduKocaeli'nin Darıca ilçesinde, dükkanın önünde oturup döner ekmek yiyen Sebahattin Emek'in koluna konan karga ile yiyeceğini paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Emek'ten çekinmeyen karga, döner ekmekten yiyerek karnını doyurduktan sonra uçarak ayrıldı.
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