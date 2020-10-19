Sosyal medyaya damgasını vurmuştu! Kazandığı parayla ilk ne alacağını açıkladı

Şanlıurfa'dan Eyyübiye Mahallesi’nde yaşayan Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Hikmet Karakurt, her yıl yaz tatilinde olduğu gibi bu yıl da ailesiyle birlikte geçimlerini sağlamak için mevsimlik tarım işçisi olarak Ankara’nın Polatlı ilçesine gitti. 8 çocuklu ailesi ile tarlada soğan toplarken ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasına başvuran Karakurt, katıldığı programda 125 bin lira kazandı.



Tarlada çalışırken verilen mola sırasında yarışmaya başvurduğunu anlatan Karakurt, "Ben ailemle birlikte soğan toplamak için Polatlı’ya gittik. Mola sırasında bu yarışmaya başvurdum. Dünyada her şey yaşanabilir diye bir umudum vardı. Kısa bir süre sonra yarışmadan bana dönüş yapıldı. Ardından İstanbul’a gittim. Oldukça heyecanlı bir yarışma oldu. Bu kadar büyük para kazanacağımı düşünmemiştim. Kısmetimiz bu paradaymış, bu para bizim aile için çok büyük bir miktardır. Bu yarışmada 125 bin lira kazandım. Bu parayı kardeşlerimin eğitiminde kullanacağım. Geriye bir miktar kalırsa küçük bir yatırım yapmayı düşünüyorum. Ama ilk önce kardeşim Feride’ye tablet alacağım” dedi.



Ailesiyle birlikte günlük 60 lira kazandıklarını ifade eden Hikmet Karakurt, “250 bin liralık soruya ulaşmak oldukça heyecan verici bir durumdu. Bu sorunun çok riski vardı. Hayatım boyunca bir daha 125 bin lira kazanamayacaktım. O yüzden bu soruda çekildim. Üniversitede devlet bursuyla okuyorum. Yarışma sonunda Şanlıurfa’ya geldim. Herkes tarafından kucaklandım, tebrik edildim. Ailem halen Polatlı’da soğan toplama işinde çalışıyor. Ben ve kardeşim ise okulların başlaması üzerine Şanlıurfa’ya geldik. Her yıl 3-4 ay tarlada çalışarak geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz’’ diye konuştu.