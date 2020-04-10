Sosyal mesafeyi ihlal eden 53 kişiye 166 bin 950 lira!

Edinilen bilgiye göre Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri kent merkezinde kavga eden 53 kişiye korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası kesti.

Kavgaya karışan 53 kişiye toplamda 166 bin 950 lira cezai işlem uygulandı.