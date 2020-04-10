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10.04.2020 - 13:11 | | İHA

Sosyal mesafeyi ihlal eden 53 kişiye 166 bin 950 lira!

Batman'da kavga eden 53 kişiye corona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi ihlal etmeleri nedeniyle toplam 166 bin 950 lira para cezası kesildi.

Sosyal mesafeyi ihlal eden 53 kişiye 166 bin 950 lira!

Edinilen bilgiye göre Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri kent merkezinde kavga eden 53 kişiye korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası kesti.

Kavgaya karışan 53 kişiye toplamda 166 bin 950 lira cezai işlem uygulandı.

 

 

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