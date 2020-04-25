Corona virüs salgını nedeniyle ekonomik anlamda olumsuz etkilenen ve hiçbir gelir kaynağı olmayan ailelere verilecek olan sosyal yardım parası başvuru işlemleri yoğun ilgi görüyor. İlk 2 faz dağıtılmaya devam ederken, sosyal yardım parası 3. faz başvuruları alınmaya başladı. Paraya ihtiyacı olan ve sosyal yardım parasından faydalanmak isteyen vatandaşlar Sosyal yardım parası 3. faz başvurusu nasıl yapılır? Sosyal yardım parası nereye yatacak, sonuçlar nasıl ve ne zaman açıklanacak? sorularına cevap arıyor. İşte sosyal yardım parası hakkında bilinmesi gerekenler...

BAKAN AÇIKLADI

Bu üç fazdan birincisini 2,1 milyon haneye 1000'er lira destek vererek tamamladık. İkinci fazda da yine hedefimiz 2,3 milyon haneye ulaşmaktı. Özellikle vakıflardan süreli yardımlar alanlar ve belli bir kıstasta olanlar dahilinde ve biz şu anda 2,3 milyon hanemizin de 1,3 milyon hanesine ulaşmış durumdayız. Diğerlerine de yine bu hafta içinde ulaşıyoruz. Ayrıca pazartesinden itibaren Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama neticesinde faz 3'ü de başlattık.

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sosyal yardım parası alabilmek için e - devlet sistemi üzerinden başvurular alınıyor.

Bakan Selçuk, e-devlet üzeriden müracaat yapamayacak olanlar ya da internet kullanmayanlara nasıl bir destek verildiği yönündeki soru üzerine, ailede bir kişinin e-devlet şifresi olması halinde hane bazlı sisteme başvurulabildiğini, internet ya da şifre alınmasında herhangi bir sorun yaşanması halinde ise il ve ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla sistemden yararlanılabileceğini söyledi.

"Faz 3'ü talep bazlı aldığımız için bir rakam öngöremiyoruz ama şunu söyleyebilirim, pazartesi akşam açmamıza rağmen şu anda 800 bini aşkın bir başvuru aldık. Tabii sistemdeki yoğunluğu düzenlemek adına da 5'e ayırdık. T.C. kimlik numarasının son hanesine göre '0-2-4-6-8' olarak vatandaşlarımız pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma başvurabilecekler. Akabinde cumartesi pazar günleri de kimlik numarasını son hanesi kısıtı olmadan bütün vatandaşlarımız başvuracaklar.

SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ



SOSYAL YARDIM PARASI NEREYE YATACAK?

Hak sahiplerine yapılacak sosyal yardım ödemelerinin 3 Nisan’dan itibaren PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla kararlaştırılan 5 gün içinde kendi ikametlerinde yapılacağı bildirildi. PTT Kartı olan vatandaşlar 1.000 TL’lik desteği tüm kamu bankalarının ATM’lerinden komisyonsuz olarak çekebilecek.

SOSYAL YARDIM PARASINA KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ?



Memurlarımız, kamu işçilerimiz, SGK'den gelir veya aylık alan emeklilerimiz, faz 1 ve faz 2'den bin liralık desteği almış olanlar, İşkur işsizlik ödeneğinden ve İşkur kısa çalışma ödeneğinden yaralanmış olanlar, süreçte bu faz 3 sistemine başvurmuş olsalar dahi faydalanamayacaklar."