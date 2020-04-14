Sosyal yardım parası başvuru formu e - devlet | Sosyal yardım parası nasıl alınacak, nereye yatacak?

Ülkemizde yaşanan corona virüs salgını nedeniyle iş hayatlarında kötü etkilenen ve maddi yardıma ihtiyacı olan ailelere yapılacak olan bin TL'lik sosyal yardım parası için nasıl başvuru yapılacak? Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamada 2.1 milyon aileye 1000 TL sosyal yardım ödemesinin Nisan ayının ilk haftasında yapıldığı açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yapılan yeni açıklamada 2.3 milyon aileye daha sosyal yardım ödemesi yapılacağı duyuruldu. Peki sosyal yarım parası başvurusu nasıl yapılır? Sosyal yardım parası nasıl alınacak? Sosyal yardım parası nereye yatacak?

SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU FORMU VAR MI?

Bakan Selçuk, Bakanlık olarak önceliklerinin, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerden ekonomik olarak olumsuz etkilenen vatandaşları desteklemek olduğunu vurgulayarak sosyal yardımlarda 3. fazın da hazırlıklarının yapıldığını bildirdi. 3. fazda da 1. ve 2. fazlardan faydalanmamış ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destekte bulunacaklarını aktaran Selçuk, "3. faz sosyal yardımdan daha önce bu yardımdan faydalanmamış haneler faydalanacak ve söz konusu başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Koronavirüs tedbirlerinden olumsuz etkilenmiş, ihtiyaç sahibi tüm kesimlere el uzatacağız." bilgisini paylaştı. Selçuk, 3. fazın başvuru sürecinin ise ayrıca duyurulacağını belirtti.

SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ



SOSYAL YARDIM PARASI NASIL ALINACAK?

Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , ş"Söz konusu destek programının 2. fazının başlayacağı müjdesini sayın Cumhurbaşkanımız dün kamuoyu ile paylaştı. Bu kapsamda 2. fazda, halihazırda sosyal yardım alan ve 1. fazda dağıtılan 1000 liralık destekten faydalanmamış, 2 milyon 300 bin haneye 1000'er lira nakdi destek vereceğiz. 1. fazda olduğu gibi vatandaşlarımızın herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmayacak ve yardımlar evlere götürülecek."

SOSYAL YARDIM PARASI KİMLERE VERİLİR?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarınca; 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu veya 2022 sayılı

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu kapsamında,

halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı,

Silikozis Aylığı,

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım,

Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım,

Öksüz Yetim Yardımı,

Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı,

Şartlı Eğitim Yardımı,

Şartlı Sağlık Yardımı,

Çoklu Doğum Yardımı,

Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacak.