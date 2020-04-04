Sosyal yardım parası nasıl alınır, nereye başvurulur? Sosyal yardım parası ne kadar 2020? İşte sorgulama ekranı

Corona virüs tedbirleri arasında yer alan ve yardıma muhtaç vatandaşların yüreğine su serpen sosyal yardım parası büyük ilgi görmeye başladı. Sosyal yardım parası hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, sosyal yardım parası nasıl alınır? Sosyal yardım parası ne kadar 2020? Sosyal yardım parası için nereye başvurulur? ve Sosyal yardım parası sorgulama ekranına nereden bakılır? sorularına cevap arıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen sosyal yardım parası 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren ödenmeye başladı. Toplam 2 milyon 111 bin haneye yapılacak.

SOSYAL YARDIM PARASI NASIL ALINIR?

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi çerçevesinde verilen yardım ödemeleri vatandaşların evlerinde yapılıyor.

SOSYAL YARDIM PARASI KİMLERE VERİLİR?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarınca;

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu veya 2022 sayılı

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu kapsamında, halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacak.

SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

SOSYAL YARDIM SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!

SOSYAL YARDIM PARASI NE ZAMAN VERİLECEK?

Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da,



1 ve 6 olanlar 2'sinde

2 ve 7 olanlar 3'ünde

3 ve 8 olanlar 4'ünde

4 ve 9 olanlar 5'inde