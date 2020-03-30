Sosyal yardım parası ne zaman yatacak? 1000 TL yardım parası nasıl alınır, kimlere verilecek? İşte yardım parası sorgulama ekranı

Sosyal yardım parası ne zaman yatacak? sorusunun cevabı araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım paralarının ödeneceği tarihi söyledi. 2 milyon aileye biner TL'lik sosyal yardım parasının nasıl alınacağı ise merak ediliyor. Peki 1000 TL yardım parası nasıl alınır, ne zaman verilecek?

YARDIM PARASI NE ZAMAN YATACAK? BAKAN SELÇUK AÇIKLADI

"Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'la bir paketimiz var. Birinci fazında 2 milyon haneye 1.000 lira destek sağladık. Corona virüsün etkilerini de düşündüğümüzden fiziki bir başvuru almadık. 1 Nisan'da ödemeleri başlatmış olacağız. İnşallah gelecek fazları da olacak. Vatandaşlarımız vakıflara fiziki başvurudan kaçınsınlar."

SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama, Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi; Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi de E-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

SOSYAL YARDIM SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!

YARDIM PARASINI KİMLER ALABİLECEK?

Bakan Selçuk, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; halihazırda Bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı 1000'er lira nakdi destekten yararlanacaktır." ifadelerini kullandı..