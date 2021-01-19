MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sosyolog Prof. Nur Vergin hayatını kaybetti
ABONE OL
19.01.2021 - 00:16 | | AA

Sosyolog Prof. Nur Vergin hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre; Türkiye'nin önde gelen sosyal bilimcilerinden Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin, İstanbul’da vefat etti.

Sosyolog Prof. Nur Vergin hayatını kaybetti

 

Türkiye'nin önde gelen sosyal bilimcilerinden Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin'den (80) haber alınamaması üzerine polis çilingir yardımıyla eve girdi. Sağlık ekipleri, Nur Vergin’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazesi hastane morguna kaldırılan Vergin'in vefatında şüpheli bulguya rastlanmadığı öğrenildi.

NUR VERGİN

İstanbul’da 21 Eylül 1941 doğan, çocukluğu ve gençlik dönemi yurt dışında geçen Nur Vergin, Paris Sorbonne Üniversitesinde sosyoloji eğitimi aldı.

Türkiye'ye 1973 yılında dönen Vergin, 1 yıl sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde çalışmaya başladı.

Sosyoloji doçentliğini 1980'de tamamlayan Vergin, bir dönem İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinde çalıştı.

Buradaki çalışmalarıyla profesör olan Nur Vergin, Marmara ve Bilkent üniversitelerinde de öğretim üyeliği yaptı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN PROF. DR. NUR VERGİN İÇİN TAZİYE MESAJI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin için taziye mesajı yayımladı.

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Vergin'e Allah'tan rahmet dileyerek, "Öğrencilerinin, yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.

Ağabeyi tarafından bıçakla yaralanan genç hastanede hayatını kaybettiBursa'nın İznik ilçesinde, ağabeyi tarafından bıçakla yaralanan S.A. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Katliam gibi kaza: Bir aile yok oldu

Katliam gibi kaza: Bir aile yok oldu

81 ilde milyonlarca kişiye mektup gitti! Geri sayım başladı

81 ilde milyonlarca kişiye mektup gitti! Geri sayım başladı

Temsilcilik açmayan sosyal ağa reklam cezası

Temsilcilik açmayan sosyal ağa reklam cezası

Nur Vergin kimdir? Prof. Dr. Nur Vergin nereli, neden öldü? İşte, Nur Vergin biyografisi

Nur Vergin kimdir? Prof. Dr. Nur Vergin nereli, neden öldü? İşte, Nur Vergin biyografisi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet