Sosyoloji Görevi Nedir? Sosyolog Ne İş Yapar, Nasıl Olunur?

Sosyoloji eğitimini almış ve mesleği icra eden kişilere sosyolog denilmektedir. Sosyologların bazı görevleri de bulunmaktadır.

Sosyoloji Görevi Nedir?

Sosyologların geniş bir sorumluluk ve görev alanı bulunmaktadır. Toplum üzerinde ki yapmış olduğu araştırmalar ile kişilerin, suç, eğitim, sağlık gibi alanlarda çalışmalar yaparlar. Toplum üzerinde yapmış olduğu analizleri ile bilinir. Esas itibari ile sosyologlar toplum üzerinde araştırma yapma, analiz etme gibi detayları ön plana çıkaran kişilerdir. Sosyologların görev tanımları şu şekilde açıklanabilir;

- Toplum sağlığı üzerinde araştırma yapma, analiz etme ve proje geliştirme

- Anket şirketlerinin toplum için yapmış olduğu analizleri toplama ve bu analizleri işleme

- Sosyolog mesleğini icra eden başka insanların yapmış olduğu çalışmalara destek verme ve istişare

yapma

- Ekonomik ve sosyal araştırmalar geliştirme

- Grup etkileşimi yapmak ve toplum üzerinde ki oluşan problemler neticesinde çözüm önerileri

geliştirmek

- Yaptığı araştırmaları analizler halinde detaylı olarak rapor hazırlamak

Sosyolog Ne İş Yapar?

Sosyolog tamamı itibari ile toplum için çalışan kişilere denilmektedir. Sosyoloji aynı zamanda toplum bilimi olarak da bilinir. Sosyologlar aynı zamanda üniversitelerde akademisyen olarak da çalışabilirler. Devlet dairelerinde, kamu kuruluşlarında sosyologlar toplumun sağlığı için çalışmaktadırlar. İlgili şirketlerin insan kaynaklarında sosyologlar toplumun ve insanın yararına çalışmalar yapar.

Sosyolog Nasıl Olunur?

Sosyolog olmak için üniversitelerin sosyoloji bölümü eğitimini almak ve yeterli ortalama ile mezun olmak gerekir. Ülkemizdeki pek çok üniversitede sosyoloji bölümü bulunmaktadır.