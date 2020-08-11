Soylu 2020 rakamlarını açıkladı: 62’si üst düzey 474 terörist etkisiz

Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Koruma Eğitim Akademisi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla dün açıldı. Elmadağ Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde düzenlenen törende konuşan Soylu, ilk kez bir koruma eğitimi akademisi açılması ve bu çatı altında hem deniz polisi hem de hava polislerinin temel eğitimlerinin verilmesinin çok önemli olduğunu kaydetti. ABD’nin bölücü terör örgütü PKK ile petrol anlaşması yaptığını hatırlatan Soylu, “PKK’ya karşı yılbaşından itibaren düzenlenen operasyonlarda 62’si üst düzey 474 terörist etkisiz hale getirildi” diye konuştu. FETÖ ile mücadeleye yönelik çalışmalar hakkında da bilgi veren Soylu, 2020’nin başından itibaren 6 bin 896 operasyonda 10 bin 814 kişinin gözaltına alındığını bunlardan 1681’inin tutuklandığını kaydetti.

“Bu bir hayvanlık”

Avrupa’ya gitmeye çalışan sığınmacılara yönelik Ege’deki tavrı nedeniyle Yunanistan’ı eleştiren Soylu, şöyle devam etti: “Maalesef botlara şişleri batırıyorlar. 30-40 kişiyi ölüme terk ediyorlar. Çok net söylüyorum tam bir hayvanlıktır. FRONTEX (Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı) diye uydurma bir teşkilat kurdular. Kurdukları teşkilatın tek bir amacı var, yaptıkları rezillikleri örtmek. Avrupa’ya da böyle bir teşkilat yakışır zaten.”