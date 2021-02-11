‘Soyuz ihtimali yüksek’

BBC’nin haberine göre, tüm dünyanın uzunca bir süre bu görev için bağımlı olduğu Rusya, ‘Soyuz’ roketleriyle bir astronotu ISS’e göndermek için 80 milyon doların üzerinde ücret talep ediyor. ABD merkezli SpaceX şirketi ise geçen yıl kullanılmaya başlanan roketleriyle aynı görev için 50 milyon dolar istiyor.

‘Güvenilir’

Uzaya turist olarak giden ilk kişi olan Dennis Tito’nun 2001 yılında 20 milyon dolar ödediği, 2009’da uzay turisti olan Guy Laliberté’nin ise 35 milyon dolar verdiği basında yer almıştı. Türkiye’nin ISS’e hangi yöntemle astronot göndereceği bilinmiyor. Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım “Soyuz’u kullanma ihtimalimiz yüksek çünkü çok güvenilir bir araç. Bu mümkün ama önce karar vermemiz lazım” dedi.

Rusya’dan ‘uzay daveti’

Türkiye’nin bir Türk vatandaşını Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderileceğini açıklanmasının ardından, Rusya Federal Uzay Ajansı’ndan (Roscosmos) iş birliği çağrısı geldi. Roscosmos’tan yapılan açıklamada, Türkiye ile Rusya arasında uzay alanında iş birliğine yönelik görüşmelerin aktif bir şekilde sürdüğü belirtildi.

Somut teklif

Ajansın Türk ortaklarla çalışma fırsatı bulmaktan daima memnuniyet duyduğuna işaret edilen açıklamada, “Ülkelerimiz uzay sektöründe şimdiden güçlü bağlantılar kurdular. Türkiye’nin kendi ulusal uzay ajansının oluşturulmasıyla görüşmelerimiz yeni bir seviyeye geliyor. Yakın gelecekte de onlardan ortak uzay projelerimizin gelişimine dair somut teklifler almayı bekliyoruz. Söz konusu projelere, uzaya gönderilecek ekibin hazırlanması ve Türk ekibin uzaya gönderilmesinin organize edilmesi de dahildir” denildi. - AA