Sözleşmeli Öğretmenlik atama sonucu sorgulama linki - e-Devlet PBSM sorgulama ekranı ve taban puanları

Sözleşmeli Öğretmenlik atama sonuçlarını heyecan içerisinde bekleyen adaylar sonuçlar ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt buldu. Saatin ilerlemesinin ardından sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ile ilgili MEB az önce sonuçların ilan edildiğini duyurdu.

ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu takvime göre sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 1 Eylül 2020 tarihinde açıklandı. Atama sonucunuza https://pbsm.meb.gov.tr/sonuc veya https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-atama-sonucu-sorgulama adresinden kişisel e-Devlet şifrenizi kullanarak erişebilirsiniz.

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MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un konuşmalarından satır başları;

Bakan Selçuk, yeni atanacak öğretmenlere hitaben, "Aybüke ve Necmettin öğretmenin hatırası sizlere emanet" ifadesini kullanarak konuşmasına başladı.

Selçuk ,"Türkiye geneline baktığımızda öğretmen doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 93'e ulaşmış oldu" dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salondaki basın mensuplarından alınan numaralar ışığında ilk atanan öğretmen adayı 379658012 numaralı aday oldu.

Ziya Selçuk, atanan tüm öğretmene görevinde başarılar diledi.

60 ALANDA ÖĞRETMEN ATAMASI

Bakanlık, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirecek.

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek.

Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alınacak. Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılacak.