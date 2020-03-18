Sözleşmeli Öğretmenlik atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları nasıl sorgulanacak?

Sözleşmeli Öğretmenlik atama tercih sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. 9-13 Mart tarihleri arasında tercihlerin alınmasının ardından adaylar atama tercih sonuçları için heyecanlı bekleyişe başladı. Binlerce adayı yakından ilgilendiren Sözleşmeli Öğretmenlik atama tercih sonuçları atama takvimine göre bugün içerisinde açıklanacak. Herhangi bir saat bilgisi verilmezlen Sözleşmeli Öğretmenlik atama tercih sonuçlarının gün içerisinde erişime açılması bekleniyor.

ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır

ATAMA SONUÇLARI NEREDEN DUYURULACAK?

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta

adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır. Elektronik posta adresinin hatalı veya eksik olması ya da aktif olmaması durumunda oluşacak hukuki sonuçlardan adaylar sorumlu olacaktır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER?

Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:

Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,

Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz

edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.

Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu

olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

Güncel tarihli Adli Sicil Kaydını gösterir belge,

istenecektir.