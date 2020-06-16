Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı ne zaman?
Sözleşmeli Öğretmenlik başvuruları sona erdi. 1-12 Haziran 2020 tarihlerinde MEB tarafından alınan başvuru işlemleri yoğun ilgi gördü. Sözleşmeli öğretmenlik başvurusunda bulunan adaylar, sınav yerleri ne zaman açıklanacak öğrenmek istiyor. Aynı zamanda mülakatların ne zaman başlayacağını da araştıran adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı Sözleşmeli öğretmenlik kılavuzunda tüm sorulara cevap bulabilir. İşte sözleşmeli öğretmenlik ile ilgili en çok merak edilen soruların yanıtları...
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 Bin sözleşmeli öğretmen alınacağı duyuruldu ve ardından kılavuz yayımlandı. Sözleşmeli öğretmen olmak isteyen adaylar ise başvuru işlemini tamamlayarak mülakat gününü beklemeye başladı. Peki sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman başlıyor? Sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte sözleşmeli öğretmenlik başvurusunda bulunan adayların bilmesi gerekenleri haberimizde derledik.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı 22 Haziran 2020 tarihinde açıklanacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKATLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları 6 - 25 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak.
Sonuçlar ise 28 Temmuz 2020 tarihinde erişime açılacak.