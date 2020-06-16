Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 Bin sözleşmeli öğretmen alınacağı duyuruldu ve ardından kılavuz yayımlandı. Sözleşmeli öğretmen olmak isteyen adaylar ise başvuru işlemini tamamlayarak mülakat gününü beklemeye başladı. Peki sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman başlıyor? Sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte sözleşmeli öğretmenlik başvurusunda bulunan adayların bilmesi gerekenleri haberimizde derledik.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı 22 Haziran 2020 tarihinde açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKATLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları 6 - 25 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Sonuçlar ise 28 Temmuz 2020 tarihinde erişime açılacak.