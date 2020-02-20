Sözleşmeli Öğretmenlik sözlü mülakat sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Atama tarihleri ne zaman?

6-10 Ocak 2020 tarihlerinde alınan Sözleşmeli Öğretmenlik başvuru işlemleri sonrasında, sözlü mülakatlar başladı. 5-22 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak olan Sözleşmeli Öğretmenlik sözlü mülakat sınavları devam ediyor. Son iki gün kalan Sözleşmeli Öğretmenlik sözlü mülakat sınavlarının sonuçları ne zaman açıklanacak? Atamalar ne zaman yapılacak? İşte Sözleşmeli Öğretmenlik 2020 sözlü mülakatları ve sonuçları hakkında bilinmesi gerekenler...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözlü Sınav Sonuçları 25 Şubat 2020 tarihinde açıklanacak.

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazlar ise 26-28 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sözleşmeli Öğretmenlik atama tercihleri 9-13 Mart 2020 tarihleri arasında alınacak.

Atama sonuçları ise 18 Mart 2020 tarihinde açıklanacak.

İtiraz

Sözlü sınav sonuçlarına, sınav merkezi olan il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla sınava girdiği sözlü sınav komisyonuna itiraz edilebilecektir.

İtirazlar, sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek ve ilgililere bildirilecektir.

Tercihler

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.

Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

“Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.”

“Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

Tercihlerine atanamayan adaylardan “9.5.2.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

Atamalar

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ