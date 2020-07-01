01.07.2020 - 11:25 |
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü (mülakat) sınavları ne zaman?
Sözleşmeli öğretmenlik için ilk süreç haziran ayı itibarıyla başladı. Adaylar 1-12 Haziran tarihlerinde ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerini yaptılar. 22 Haziran'da sözlü sınav yerleri belli oldu. Şimdi sınav zamanı yavaş yavaş yaklaşıyor. Peki mülakatlar ne zaman?
Sözleşmeli öğretmen adaylarını sözlü sınavlar bekliyor. Binlerce öğretmen adayını mülakat heyecanı sarmış vaziyette... Günler yavaş yavaş yaklaşırken 'Sözleşmeli öğretmenlik sözlü (mülakat) sınavları ne zaman?' sorusu epey bir yöneltiliyor.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları 6 Temmuz – 25 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Sonuçlar 28 Haziran'da belli olacak. Atama sonuçları ise 8 Eylül'de açıklanacak.
Son dakika... İkra Nur'un ilk otopsi raporu belli oldu! Minik kızın boğulma sonucu öldüğü belirlendiGelen bir son dakika haberine göre, Giresun’un Bulancak ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve dün öğleden sonra cansız bedeni evine 7 km mesafede dere içinde bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi’nin ilk otopsi raporuna göre derede boğularak öldüğü belirlendi. Küçük kızın boğulduğu deredeki su seviyesinin çok düşük olması, üzerindeki elbiselerinde derede sürüklenme ibaresinin olmaması minik kızın derede birileri tarafından boğulduğu şüphesi uyandırıyor.