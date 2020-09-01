01.09.2020 - 16:25 |
Sözleşmeli öğretmenlik atama taban puanları 2020...Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları belli oldu!
Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları bugün açıklandı. Adaylar atama sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebiliyor. 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının gerçekleştirilmesinden sonra ise sözleşmeli öğretmenlik atama taban puanları araştırılmaya başlandı. İşte 2020 sözleşmeli öğretmenlik taban puanları ile ilgili ayrıntılar...
Geçtiğimiz günlerde sözleşmeli öğretmenlik atamaları için tercihler yapılmıştı. Heyecanla beklenen sözleşmeli öğretmenlik sonuçları MEB tarafından açıklandı. Sonuçların yanında sözleşmeli öğretmenlik taban puanları merak ediliyor. Peki 2020 sözleşmeli öğretmenlik taban puanları nedir?
Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları açıklandı.Atama sonuçları E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TABAN PUANLARI NEDİR?
Atama için başvurularda taban puan 50 olarak belirlenmişti.
Atama sonuçlarında branşlara göre taban puanlar oluştu.
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