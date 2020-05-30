SpaceX- Nasa ilk insanlı uçuşu saat kaçta? SpaceX- uçuşu canlı olarak nasıl izlenecek?

SpaceX- Nasa ilk insanlı uzay mekiği denemesi bilindiği üzere 27 Mart tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen SpaceX- Nasa ilk insanlı uzay mekiği denemesinin bugün gerçekleştirileceği duyuruldu. Uçuşu canlı olarak izlemek isteyen vatandaşlar SpaceX- Nasa ilk canlı uçuşu saat kaçta gerçekleştirilecek sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte merak edilen o sorunun yanıtı...

SpaceX- Nasa ilk insanlı uçuş saat kaçta nasıl canlı olarak izlenecek?

27 Mart tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan SpaceX'in "Crew Dragon" isimli uzay mekiği olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmişti. SpaceX'in "Crew Dragon" isimli uzay mekiği ile ilk insanlı uçuş denemesi bugün ABD Doğu saati ile 15:22'de gerçekleştirilecek. TSİ ile 22:22'de başlayacak olan uçuş denemesi NASA'nın Youtube hesabı üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

NASA'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''30 Mayıs Cumartesi günü Crew Dragon misyonunun lansman girişimini planlamaya devam ediyoruz. Hava şartlarında iyileşme gözlemlense de ekiplerimiz fırlatma rotasındaki hava durumunu izlemeye devam ediyor” denildi.

Uzay ajansı, paylaştığı videolu bilgilendirmede ise Doug Hurley (53) ve Bob Behnken (49) isimli astronotların daha önce iki defa uzay uçuşu gerçekleştirdiğini ancak ilk defa bir arada, ABD topraklarından ve ticari bir firma ile uzay yolculuğuna çıkacaklarını belirtti.

25 Mayıs'ta uçuşa dakikalar kala, test uçuşunu hava şartlarının elverişsiz olduğu gerekçesi ile ertelediğini duyuran NASA yetkilileri, bir sonraki uçuşun cumartesi gerçekleşeceğini bildirmişti.

ABD BÜYÜK BİR MALİYETTEN KURTULACAK

İnsanlı uçuş denemesinin başarılı olması durumunda, NASA, alçak dünya yörüngesinde bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot göndermek için her seferinde Rusya’ya koltuk başına ödediği yaklaşık 85 milyon dolarlık masraftan da kurtulmuş olacak. NASA, 2011 yılından bu yana mürettebatlı uçuş projesini askıya almasından dolayı her seferinde astronotlarını uzay istasyonuna taşımak için Rusya’ya ait Soyuz uzay araçlarını kullanıyordu.

SpaceX nedir?

SpaceX (Space Exploration Technologies Corporation, Uzay Keşif Teknolojileri Şirketi), merkezi ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Hawthorne şehrinde bulunan bir Amerikalı uzay taşımacılığı şirketidir.

Şirket 2002 yılında, daha önce PayPal'ın da kurucularından olan, Tesla Motors şirketinin CEO'su Elon Musk tarafından; Mars'ın kolonileştirilmesini sağlamak üzere uzay taşımacılığının maliyetini düşürme hedefiyle kuruldu. Şimdiye kadar Falcon 1 ve Falcon 9, Falcon Heavy isimli, en baştan tekrar kullanılabilirlik için tasarlanmış olan, uzaya fırlatma araç/roket sistemlerini ve Falcon 9 tarafından yörüngeye çıkarılmış olan, Uluslararası Uzay İstasyonuna malzeme/erzak temin etmek üzere Dragon (insansız) uzay aracını geliştirdi. Dragon uzay aracının insanlı hali geliştirme aşamasındadır.

SpaceX'in başarıları arasında şunlar bulunmaktadır:

28 Eylül 2008 tarihinde, özel sektör tarafından finanse edilen ve yörüngeye ulaşan ilk sıvı yakıtlı roket (Falcon 1);

9 Aralık 2010 tarihinde, bir uzay aracını uzaya fırlatan, yörüngeye oturtan ve bu uzay aracını (Dragon) başarılı bir şekilde dünyaya geri getiren ilk özel sektör şirketi;

25 Mayıs 2012 tarihinde Uluslararası Uzay İstasyonuna bir uzay aracı (Dragon) yollayan ilk özel sektör şirketi.