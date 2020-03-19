‘Spekülasyonlara kulak asmayın’

Ortaya atılan iddiaların başında vaka sayısının on binlerce olduğu, rakamların gizlendiği yönündeki spekülatif mesajlar başı çekiyor. Son olarak Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman tarafından dile getirilen ‘Büyük bir ilimizde, yurtdışı bağlantılı olmayan çok sayıda korona vakası görülmektedir’ şeklinde açıklama da endişeleri arttırırken, Türk Tabipler Birliği eski Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, sosyal medya üzerinden yayılan dedikodulara kulak asılmaması gerektiğini söyledi.



Şeffaflık çağrısı



Prof. Dr. Tükel, Türkiye’de şimdiye kadar 7 bine yakın kişiye test yapıldığını, bu sayının diğer ülkelerle karşılaştırıldığında düşük olduğunu, Kovid-19 tanılı vakaların tespit edilebilmesi için test yapılan merkezlerin ve test sayısının hızla artırılması gerektiğini dile getirdi. Tüm sürecin Bakanlık tarafından şeffaflık içinde sürdürülmesinin; kaç test yapıldığı, yapılan testlerden kaçının pozitif çıktığı, kaç kişinin karantinaya alındığı, kaçının taburcu edildiğinin düzenli aralıklarla açıklanmasının önemine değinen Tükel ayrıca; “Science Dergisi’nde yeni yayımlanan bir araştırmaya göre, tespit edilen vakaların yüzde 79’una enfeksiyonun tespit edilemeyen vakalar tarafından bulaştırıldığı bilgisi yayınlandı. Bu araştırma sonuçları, yeni koronavirüsün ne kadar hızlı yayıldığını açıklar mahiyette” dedi. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ise önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu. Hasta sayısının hızla artabileceğine dikkat çekilen açıklamada “Tanı için gereken test kitinin üretim kapasitesinin haftada 2 bin testin üzerine çıkarılması gerekir” denildi.