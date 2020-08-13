Spor tesislerine korona ayarı! HES koduyla giriş yapılacak

Genelgeye göre, bu yerlerde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde yer alan tedbirler eksiksiz uygulanacak.

Girişte ateş ölçümü

Kovid-19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve denetim ekiplerinin iletişim içinde olacağı kişiler, spor tesislerinde görevlendirilecek. Her müşteri tesise HES koduyla giriş yapacak. Görevli bir personel aracılığıyla “Hayat Eve Sığar” mobil uygulaması üzerinden müşterilerin HES kodları sorgulanacak ve uygulamanın onay verdiği kişilere tesisler kullandırılacak. Tesise giren herkesin ateş ölçümleri yapılacak. Ateşi 38 derecenin olanların tesislere girişine izin verilmeyecek ve bu kişiler en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Tesislere maskesiz müşteri/çalışan alınmayacak, antrenman ve maç haricinde maske kesintisiz kullanılacak.(N95/FFP2 maskeler kullanılmayacak.) Tesislerdeki kişi sayısı, kapalı alanlar için 6 metrekareye bir kişi düşecek şekilde sınırlandırılacak ve buna ilişkin bilgi tesis girişine asılacak. Müşteriler maç sırasında ve sonraskucaklaşma, sarılma gibi yakın temasta bulunamayacak.

İzleyici alınmayacak

Tesislere misafir veya izleyici kabul edilmeyecek. 18 yaş altı çocuklarla birlikte, en fazla bir velisi maske takma koşuluyla tesise alek. Tesislerdeki soyunma odası/kabini, duş ve sauna alanları kapalı tutulacak ve müşterilerin kullanımına izin verilmeyecek.

Tesislerin girişine Kovid-19 tedbirleri kapsamında temizlik, maske, mesafe tedbirleri ile tesis içinde uyulması gereken kuralları içeren afişler asılacak. Müşterilerin giriş/çıkış saatleri kaydedilecek ve en az 14 gün süreyle bu kayıtlar saklanacak. Tesislerin üyelik sözleşmelerine Kovid-19 tedbir/kuralları ve rezervasyon prosedürleri ile ilgili açıklamalar eklenecek. Tesislerin temizliği her gün düzenli yapılacak, sık kullanılan alan ve malzemelerin daha fazla temizlenmesi sağlanacak. Çalıpersonel, Kovid-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilendirilecek.

Haftada bir denetim

Valilik ve kaymakamlhalı sahaları haftada en az bir kez denetleyecek. Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari para cezası verilecek, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılacak ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddesi kapsamında gerekli adli i başlatılacak.

‘Herkesi tesislerde görmek istiyoruz’

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kocaeli Derince Belediyesi Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi’nin açılış törenine katıldı. Kasapoğlu törende yaptığı konuşmada, Kocaeli’nin ilçelerinde salon projelerini ve spor komplekslerini hayata geçireceklerini söyledi. Kasapoğlu, “Tabana yayılmış spor politikasıyla halkımızın her kesimini genç yaşlı, kadın erkek, engelli engelsiz demeden herkesi bu salonlarda, bu tesislerde, bu merkezlerde görmek istiyoruz” dedi. Herkesin yüzme öğrenmesini isteyen Kasapoğlu, şunları kaydetti: “Yüzme öğrenmek isteyen herkese yüzme öğreteceğiz. Bu kadar su kaynağının bu kadar imkânın olduğu yerde, imkânı olmayan yerlere de gerekirse havuzlarımızı yeniden inşa etme adına portatif havuzlarla bu işi hızlandırma adına pek çok çabamız ve projemiz var. Kadının öncü olduğu bir spor bir politikamız var çünkü inanıyoruz ki toplumun öncüsü kadınlarımız, sporu teşvik eden, spora öncülük eden anlayışlarıyla politikalarımıza önemli değer katacaklar.”

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tesisin yanındaki halı sahada penaltı atışı yaptıktan sonra, genç sporcularla fotoğraf çektirdi.