Srebrenitsa Katliamı nedir? Srebrenitsa'da neler yaşandı?

Srebrenitsa Katliamı'nın 25. yıl dönümü. Yaşanan zulüm ve katliam bir kez daha derin bir üzüntüyle hatırlandı. Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995 yılında yaşanan soykırımda öldürülen ve bu yılki anma törenlerinin ardından defnedilecek 9 kurbanın cenazesi, başkent Saraybosna'dan gözyaşlarıyla uğurlandı.



Sabah Visoko şehrinden hareket eden konvoy, Saraybosna'nın Mareşal Tito ve Mula Mustafe Baseskija caddelerinden geçerek 11 Temmuz'da toprağa verilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na yolcu edildi.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi cenazeleri taşıyan konvoy önce Cumhurbaşkanlığı binası önünde durdu. Devlet yetkililer ve Saraybosnalılar, cenazeleri taşıyan araçlara çiçek bırakarak dua etti.

Cumhurbaşkanlığı önündeki uğurlamaya Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic'in yanı sıra İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegovic, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Valentin İnzko ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç da katıldı.

SREBRENİTSA KATLİAMI NEDİR?

Srebrenitsa Katliamı ya da Srebrenitsa Soykırımı 1991-1995 Yugoslavya İç Savaşı (Hırvatistan Savaşı ve Bosna Savaşı)'nda Sırp Cumhuriyeti Ordusu'nun Srebrenitsa'ya karşı giriştiği Krivaya '95 Harekâtı esnasında Temmuz 1995'te yaşanan ve en az 8.372 Bosnalı'nın Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinde general Ratko Mladiç komutasındaki ağır silahlarla donatılmış Bosna Sırp ordusu tarafından öldürülmesine verilen addır. Katliamda bir kısım kadın ve küçük yaşta çocuğun da öldürüldüğü, belgelerle kanıtlanmıştır. Sırp Cumhuriyeti Ordusunun dışında katliama "Akrepler" olarak tanınan Sırbistan özel güvenlik güçleri de katılmıştır. Birleşmiş Milletler Srebrenitsa'yı güvenli bölge ilan etmiş olmasına karşın 400 silahlı Hollanda barış gücü askerinin varlığı katliamı önleyememiştir.

Srebrenitsa katliami II. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da gerçekleşmiş en büyük toplu insan kıyımı olması ve Avrupa'daki hukuksal olarak ilk kez belgelenmiş soykırım olması açısından da önem taşır.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN'DAN SREBRENİTSA KATLİAMI MESAJI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Srebrenitsa Katliamı'nın 25'inci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Bosna savaşında yapılan zulüm ve katliamları asla unutmayacağız" dedi.

Sözcü Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "11 Temmuz 1995 Srebrenitsa. Bu soykırımı unutmayacağız. Bosna savaşında yapılan zulüm ve katliamları asla unutmayacağız. Kimin kimi nasıl ve niçin desteklediğini hep hatırlayacağız ve hatırlatacağız. Şehitlerimizin ruhu şâd olsun" ifadesini kullandı.