Su kanalına düşen kaz ve yavrularının yardımına koştular!

Kırkpınar Mahallesi'nde Hüsamettin Koçlu'ya ait kaz ve 2 yavrusu, Sapanca-Kocaeli kara yolu üzerindeki yağmur suyu tahliye kanalına düştü.

Kazlarını kurtaramayan Koçlu, itfaiyeden yardım istedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sapanca Grup Amirliği ekipleri, yolun her iki tarafındaki mazgalların açılmasının ardından kazları kurtarmak için çalışma başlattı.

Kanalın iç bölümlerinin dar olması nedeniyle çalışmayı güçlükle yürüten ekipler, yaklaşık 3 saat sonunda kaz ve yavrularını kurtardı.













Hasanpaşa Mahalle Muhtarı Hasan Koçlu, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, "Hayvan da olsa bir canı var. Sağ olsun itfaiye ekiplerimiz kazları kurtarmak için su içinde 3 saat mücadele etti. Önce kazların annesi, daha sonra ise yavruları kurtarıldı." diye konuştu.