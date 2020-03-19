Suat Ülhan kimdir? Suat Ülhan neden öldü?

Suat Ülhan kimdir sorusu Google üzerinden araştırma konusu olmaya devam ediyor. 1949 yılında İstanbul'da dünyaya gelen sinema ve dizi oyuncusu Suat Ülhan hayatını kaybetti. İlk TV dizisi deneyimini Üvey Baba dizisinde yaşayan Suat Ülhan bu dizide Süleyman karakteriyle tanındı.

SUAT ÜLHAN KİMDİR?

Suat Ülhan (d. 1949, İstanbul - 18 Mart 2020), Türk sinema ve dizi oyuncusu.

Bir Kemalettin Tuğcu klasiği olan, TV dizisi olarak 1998 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan 'Üvey Baba' adlı dizide canlandırdığı 'Süleyman' karakteriyle tanındı. Evli olan sanatçı yaşamını İstanbul, Pendik ilçesinde sürdürmektedir.

Yine Tv dizisi Süper Baba'da, Fırıncı Musti karakterini canlandıran oyuncu, İstanbul Kanatlarımın Altında filminde Agop, Baba Evinde Antrenör, Bir Aşk Uğrunada Reşit, Deli Yürekte Usta, Çarli dizisinde ise Tamirci karakterlerini canlandırmıştır.

SUAT ÜLHAN'IN CENAZESİ NE ZAMAN KALDIRILACAK?

Sanatçının cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Pendik 15 Temmuz Şehitler Cami'inden kaldırılacak.

Acı haberi ünlü sanatçı Genco Erkal duyurdu...

İZMİR'DE SAHNEYE ÇIKMIŞTI

Öte yandan sanatçı Suat Ülhan 27 Şubat'ta , Yazar Aziz Nesin’in hayatının ve hatıralarının anlatıldığı "Memleketin Kısmeti" isimli oyunda sahnede yer almıştı.