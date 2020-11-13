Suç makinesi Görkem Sertaç Göçmen hakkında 9 yıl 3 ay hapis!

İstanbul Bakırköy’de cipini yayaların üzerine sürerek 9 kişinin yaralanmasına neden olan eski hakim ve savcı oğlu Görkem Sertaç Göçmen'in yargılandığı davada karar çıktı.

Mahkeme, tutuksuz sanık Göçmen'e 9 yıl 3 ay hapis cezası verdi.