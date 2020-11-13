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13.11.2020 - 15:32 | | İHA

Suç makinesi Görkem Sertaç Göçmen hakkında 9 yıl 3 ay hapis!

Bakırköy'de kız arkadaşını darp edip tepki gösterenlerin üzerine otomobilini süren annesi eski hakim babası ise Uşak Cumhuriyet savcısı olan Görkem Sertaç Göçmen'e 9 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Suç makinesi Görkem Sertaç Göçmen hakkında 9 yıl 3 ay hapis!

İstanbul Bakırköy’de cipini yayaların üzerine sürerek 9 kişinin yaralanmasına neden olan eski hakim ve savcı oğlu Görkem Sertaç Göçmen'in yargılandığı davada karar çıktı.

Mahkeme, tutuksuz sanık Göçmen'e 9 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

 

 

 

 

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