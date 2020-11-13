13.11.2020 - 15:32 | | İHA
Suç makinesi Görkem Sertaç Göçmen hakkında 9 yıl 3 ay hapis!
Bakırköy'de kız arkadaşını darp edip tepki gösterenlerin üzerine otomobilini süren annesi eski hakim babası ise Uşak Cumhuriyet savcısı olan Görkem Sertaç Göçmen'e 9 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
İstanbul Bakırköy’de cipini yayaların üzerine sürerek 9 kişinin yaralanmasına neden olan eski hakim ve savcı oğlu Görkem Sertaç Göçmen'in yargılandığı davada karar çıktı.
Mahkeme, tutuksuz sanık Göçmen'e 9 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Esenyurt'ta gece kulübünde 'Miss Uganda' yarışmasıEsenyurt'ta bir eğlence mekanında Miss Uganda adı altında güzellik yarışması düzenlendi. Kapalı olması gereken mekanda düzenlenen güzellik yarışmasında, salgınla mücadele kapsamında alınması gereken hiçbir tedbire uyulmadığı görüldü.