Suçlarına çocuğu da alet ettiler

Olay, 30 Ocak Perşembe günü saat 15.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. Alışveriş yapmak üzere mağazaya gelen bir kadın, askıdaki ürünleri incelemeye başladı. Kısa bir süre sonra mağazaya yanlarında küçük bir kız çocuğu ile birlikte 3 kadın, müşteri gibi girdi. Kadınlardan biri, raf ve askıdaki ürünleri inceleyen kadının montunun cebinde bulunan telefonu çekip alırken, diğer iki kadın ise o sırada askıdaki ürünleri inceleyerek kadının dikkatini dağıttı. O anlar mağazasının güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Görüntülerde, mağazada raf ve askıdaki ürünleri inceleyen kadının yanına yanlarında bir kız çocuğu bulunan üç kadın geliyor. Bir süre askıdaki ürünleri inceleyen kadınlardan biri, gözüne kestirdiği kadının arkasına geçerek diğer iki arkadaşına el işareti yapıyor. İşaretle birlikte kadınlar, müşteri kadının önüne geçerek askıdaki ürünleri incelemeye başlıyor. Diğer kadın ise, montun cebinde bulunan telefonu almak için elini uzatırken ilk denemesinde başarısız oluyor. O esnada mağazada bulunan müşterilerden iki kadın, şüphelilerin bulunduğu bölüme geliyor. Olup biteni film izler gibi izleyen küçük çocuk, müşterilerin fark etmemesi için kadının yanına yaklaşıyor. Talihsiz kadını adeta ortalarına alan şüphelilerden biri, kadına askıdaki bir ürünü göstererek, kendisine vermesini istiyor. Kadın da eğilerek ürünü alıp, şüpheli kadına uzatıyor. O esnada arkasında bulunan kadın, montta bulunan telefonu çekip alıyor. Telefonu aldıktan sonra üç kadın ve yanlarındaki çocuk hızlıca mağazadan uzaklaşıyor.

ÇALINDIĞINI GÜVENLİK KAMERALARINI İZLEYİNCE ANLADI

Bir süre sonra cep telefonunun yerinde olmadığını gören kadın, durumu mağaza görevlilerine bildirdi. Görüntülerin incelenmesi sonucu telefonun çalındığı anlaşıldı. Bilgilendirilmesi üzerine mağazaya gelen polis, görüntülerin kopyasını alarak üç kadının kimliğini tespit etmek için çalışmalara başladı. Kısa bir süre önce 3 bin TL'ye telefonu aldığını belirten kadın, görüntülerdeki üç kadından şikayetçi oldu. Polis, şüphelileri arıyor.