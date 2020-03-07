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07.03.2020 - 19:09 | | İHA

Suçunu itiraf etti! Dehşete düşüren ayrıntılar

İzmir'de Suriyeli hamile kadın ve 5 yaşındaki oğlunun ölümüyle ilgili polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu cinayetin faili yakalandı. Suçunu itiraf eden zanlı ifadesinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

Suçunu itiraf etti! Dehşete düşüren ayrıntılar

Menemen ilçesinde 4 Şubat tarihinde meydana gelen olayda, Suriye uyruklu hamile kadın Manar Alahmed (35) ve 5 yaşındaki oğlu Muhammed evde ölü bulunmuştu. Olayla ilgili Suriyeli ailenin komşusu olduğu öğrenilen baba ve iki oğlu Ş.E., O.E. ve H.E isimli şüpheliler gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Suçunu itiraf etti

Cinayetle ilgili çalışmalarını titizlikle yürüten İzmir polisi, bir şüpheli üzerinde yoğunlaştı. Dün gece saatlerinde gözaltına alınan Suriye uyruklu Y. A. isimli şüpheli yapılan sorgusu sonucu suçunu itiraf etti. Cinayeti hırsızlık için işlediği iddia edilen şahsın, evden çaldığı altınlar Menemen’de bir dere kenarında gömülü olarak bulundu.

30 yaşında ve evli olduğu öğrenilen zanlının, ifadesinin tamamlanmasının ardından yarın adli makamlara sevk edileceği belirtildi. Olayla ilgili gözaltına alınarak tutuklanan komşular Ş.E, O.E. ve H.E. ise serbest bırakıldı.

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