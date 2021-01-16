‘Sudan sorular’, çarpıcı sonuçlar

Bu çalışmanın toplumun su tüketim alışkanlarına dair çarpıcı sonuçlar ortaya koyduğunu söyleyen Vakıf Başkanı Timur Erk, “Çocukların günde sekiz bardak (1,5 litre), yetişkinler kadınların iki, yetişkin erkeklerin 2,5 litre su içmesi gerekiyor. Çay ve kahve içinde su bulundursa da içerisindeki farklı maddelerden dolayı ihtiyacımız olan su yerine geçmiyor. Bu proje, toplumumuzun su tüketim alışkanlıklarını gösteriyor” dedi.

Vakfın sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilen ankete 850 binin üzerinde kişi katılırken, işte dikkat çeken ayrıntılar:

Araştırmada evinin dışında su tüketimi azalıyor diyenlerin oranı yüzde 44 iken dışarıda tuvalete gitmekten kaçındığı için daha az su içmeye meyilli olanların oranı yüzde 52.

İdrar renginin su tüketimine dair ipucu verdiğini bilen, su tüketimini idrarının renginden takip edenlerin oranı yüzde 36.

Üç kişiden biri günlük ne kadar su tüketmesi gerektiğini bilmiyor. “Yetişkin bir bireyin her gün ne kadar su içmesi gerektiğini biliyor musunuz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 30’u “hayır” yanıtı verdi.

Neredeyse her iki kişiden biri günlük su tüketim miktarına dikkat etmiyor. Günde 2-2.5 litre su tüketmeye dikkat edenlerin oranı yüzde 57.

Çalışmaya katılanların yüzde 62’si sabahları güne su içerek başladığını belirtiyor.

Suyu tarçın, limon veya meyve dilimi ile tatlandırmanın daha fazla su içmeye yardımcı olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 38.

“Suyun yerini diğer içecekler alamaz” diyenlerin oranı yüzde 86 iken, su ihtiyacını başka içecekle karşılayanlar yüzde 21.

Şişe taşıma sevilmiyor

Her 2 kişiden biri, “İçtiğiniz diğer soğuk ve sıcak içeceklerin vücudunuzun su ihtiyacını karşılamadığını, tam aksine susuzluğu attırdığını biliyor musunuz?” sorusuna “evet” yanıtı verdi.

Gün içinde su içmeyi unutanların oranı yüzde 60 olarak belirlenirken, su tüketimini artırmak için çaba sarf edenlerin oranı yüzde 53.

Su içmek için kendine belirli aralıklar koyanların oranı yüzde 23, su içmeyi hatırlamak için bir uygulama kullananların oranı ise yüzde 9.

Yanında veya çevresinde su şişesi, sürahi, termos bulunduranların oranı sadece yüzde 36.

Hava sıcaklığının su tüketimini etkilediğini söyleyenlerin oranı yüzde 77 iken, suyun tadı, sıcaklığı ve kaynağı da tüketimi etkiliyor.

Yeterli su tüketiminin faydalarını bilenlerin oranı yüzde 48 iken, az su içmenin nabız ritmini bozduğu ve baş ağrısı yaptığını bilenlerin oranı hayli yüksek. Yetersiz su tüketiminin yaşlılarda kafa karışıklığına sebep olabileceğini bilenlerin oranı yüzde 53 iken yetersiz su tüketimin cilt sağlığı ile ilgili çeşitli sorunlar yaratabileceğini bilenlerin oranı yüzde 70. Yorgunluk hissinin yetersiz su tüketimi ile ilişkili olabileceğini bilenlerin oranı yüzde 58.