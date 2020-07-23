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23.07.2020 - 15:36 |

Şükrü Asıleren kimdir? Ayasofya Camii müezzini Şükrü Asıleren nereli?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya Camii'nde görevlendirilen isimleri açıkladı.Şükrü Asıleren, Ayasofya'ya atanan müezzinler arasında yer aldı. İşte Şükrü Asıleren'in yaşamı...

Şükrü Asıleren kimdir? Ayasofya Camii müezzini Şükrü Asıleren nereli?

Şükrü Asıleren'in yaşamı gündemde araştırılıyor. Ayasofya Camii'nde görevlendirilen imam-kayyım ve müezzinleri Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı. Ayasofya'ya atanan müezzinlerden biri ise Şükrü Asıleren oldu. Peki Şükrü Asıleren kimdir?

ŞÜKRÜ ASILEREN KİMDİR?

Ayasofya'ya atanan müezzinler arasında olan Şükrü Asıleren TRT'de yayınlanan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasının ikincisidir. Kadıköy Selami Çeşme Camisi Müezzini Şükrü Asıleren 9 yıldır müezzinlik yaptığını ve Kuran-ı Kerim okuma yönündeki eğitiminin çocukluk çağlarında başladığını belirtmişti..

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