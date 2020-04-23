Şukufe ne demek? Şukufe kelimesinin sözlük anlamı nedir?

Şukufe kelimesi Farsça bir kelimedir. Dilimize Farsçadan geçmiştir. Kelime anlamına bakıldığında süslemelerde çiçek motiflerine dayanan bir tarz manasına gelmektedir.

Şukufe Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Dilimize Farsçadan geçen bir kelime olan şukufe kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunmamaktadır. Fakat bazı sözlüklerde hangi anlama geldiği açıklanmıştır. Şukufe bazı sözlüklerde çiçek veya çiçek motiflerine dayanan bir süsleme sanatı olarak açıklanmaktadır.

Sözlük anlamına bakıldığında açmamış çiçek ve tomurcuk anlamında da kullanılmaktadır. Ayrıca şukufe kelimesi ülkemizde kız çocuklarına verilen bir isim olarak da kullanılmaktadır.

Şukufe Nedir?

Sözlüklerde çiçek anlamına gelen ve Farsça bir kelime olan şukufe kelimesi tezhip sanatında, Avrupa resim sanatı etkisi ile ortaya çıkmıştır. Çiçek minyatürleri için kullanılmaktadır. Avrupa'da XVIII. yüzyılın birinci yarısında ortaya çıkmıştır.