MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Şukufe ne demek? Şukufe kelimesinin sözlük anlamı nedir?
ABONE OL
23.04.2020 - 14:34 |

Şukufe ne demek? Şukufe kelimesinin sözlük anlamı nedir?

Şukufe kelimesi dilimizde pek fazla rastlanmamaktadır. Genellikle kız çocuklarına verilen bir isim olsa da çok kullanılan bir isim değildir. Şukufe ne demek çokça sorulan sorulardan birisidir. Şukufe kelimesinin anlamı TDK sözlüklerinde bulunmamaktadır. Peki, şukufe kısaca kelime anlamı nedir? İşte, detaylar ve bilinmesi gerekenler.

Şukufe ne demek? Şukufe kelimesinin sözlük anlamı nedir?

Şukufe kelimesi Farsça bir kelimedir. Dilimize Farsçadan geçmiştir. Kelime anlamına bakıldığında süslemelerde çiçek motiflerine dayanan bir tarz manasına gelmektedir.

Şukufe Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Dilimize Farsçadan geçen bir kelime olan şukufe kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunmamaktadır. Fakat bazı sözlüklerde hangi anlama geldiği açıklanmıştır. Şukufe bazı sözlüklerde çiçek veya çiçek motiflerine dayanan bir süsleme sanatı olarak açıklanmaktadır.

Sözlük anlamına bakıldığında açmamış çiçek ve tomurcuk anlamında da kullanılmaktadır. Ayrıca şukufe kelimesi ülkemizde kız çocuklarına verilen bir isim olarak da kullanılmaktadır.

Şukufe Nedir?

Sözlüklerde çiçek anlamına gelen ve Farsça bir kelime olan şukufe kelimesi tezhip sanatında, Avrupa resim sanatı etkisi ile ortaya çıkmıştır. Çiçek minyatürleri için kullanılmaktadır. Avrupa'da XVIII. yüzyılın birinci yarısında ortaya çıkmıştır.

Sürücü otomobili çalıştırdığı an alev alev yandı!Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde sürücüsünün çalıştırdığı park halindeki otomobil, motor kısmından alev aldı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılmaz hale geldi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şalak ne demek? TDK'ya göre şalaki kelimesinin anlamı nedir?

Şalak ne demek? TDK'ya göre şalaki kelimesinin anlamı nedir?

Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

23 Nisan sözleri, uzun,kısa ve anlamlı sözler! Barış Manço'nun Bayram şarkısı sözleri! İşte 23 Nisan 100.yıl Marşı

23 Nisan sözleri, uzun,kısa ve anlamlı sözler! Barış Manço'nun Bayram şarkısı sözleri! İşte 23 Nisan 100.yıl Marşı

Sıradaki Haber