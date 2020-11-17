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17.11.2020 - 15:00 | | DHA

Sulama kanalına düşen atı, itfaiyeciler kurtardı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 3 metre derinliğindeki sulama kanalına düşen at, itfaiye ekiplerince kepçeyle kurtarılıp, sahibine teslim edildi.

Sulama kanalına düşen atı, itfaiyeciler kurtardı

İlçeye bağlı Çeltikçi Mahallesi'ndeki arazide otlayan at, yaklaşık 3 metre derinliğindeki sulama kanalına düştü. Sahibinin atı kanaldan çıkarma girişimi sonuçsuz kalınca durum, itfaiyeye bildirildi. Olay yerine sevk edilen ekipler, atı kanaldan çıkarmak için çalışma başlattı. Sulama kanalına giren itfaiye erleri, atı halatla bağlayıp, kepçeyle çıkardı. Kurtarılan at, sahibine teslim edildi.

Sulama kanalına düşen atı, itfaiyeciler kurtardı

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