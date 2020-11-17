Sulama kanalına düşen atı, itfaiyeciler kurtardı

İlçeye bağlı Çeltikçi Mahallesi'ndeki arazide otlayan at, yaklaşık 3 metre derinliğindeki sulama kanalına düştü. Sahibinin atı kanaldan çıkarma girişimi sonuçsuz kalınca durum, itfaiyeye bildirildi. Olay yerine sevk edilen ekipler, atı kanaldan çıkarmak için çalışma başlattı. Sulama kanalına giren itfaiye erleri, atı halatla bağlayıp, kepçeyle çıkardı. Kurtarılan at, sahibine teslim edildi.
Sokak köpeğini öldüren kişi doktor çıktıUşak'ta, bir sokak köpeğini av tüfeğiyle öldüren kişinin Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Doktor Barış Y. olduğu belirlendi. Elinde av tüfeği olan Barış Y.’nin yanına çağırdığı köpekle yürüdüğü anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Gözaltına alınan Barış Y. Kabahatler Kanunu'na göre, ‘Sahipsiz hayvanı öldürmek' suçundan 1902 TL para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldı.