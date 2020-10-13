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13.10.2020 - 13:39 | | DHA

Sulama kanalına düşen otomobilde dehşeti yaşadı!

Kayseri’de, kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sulama kanalına düşen otomobilde dehşeti yaşadı!

Kaza, saat 12.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesinde meydana geldi. Sevim Hastoprakçı (35) yönetimindeki 38 ZY 260 plakalı otomobil, virajde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 4 metre yükseklikten boş sulama kanalına düştü.

Kazada yaralanan sürücü, çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

Ermenistan işgalinden kurtarılan Hadrut kasabası görüntülendiAzerbaycan ordusunun Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonlarda işgalden kurtarılan Hocavend’in Hadrut kasabası görüntülendi.
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