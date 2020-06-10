Süleyman Elban kimdir, kaç yaşında? Adana yeni valisi Süleyman Elban kaç aslen nereli?

Resmi Gazete'de yayımlanan 10 Haziran 2020 tarihli Valiler Kararnamesi ile Adana Valiliğine atanan Süleyman Elban kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Hali hazırda Ağrı Valiliği görevini yürüten Süleyman Elban yeni kararname ile Adana Valiliğine atandı. Peki Süleyman Elban kimdir, kaç yaşında?

SÜLEYMAN ELBAN KİMDİR?

Süleyman Elban, (6 Haziran 1969, Kırşehir), Türk bürokrat. 30 Haziran 2017'den beri Ağrı Valisi olarak görev yapan Süleyman Elban Adana Valiliğine atanmıştır.. Bundan önce 2016 - 2017 yılları arasında Bilecik Valisi olarak görev aldı.

1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1994 yılında Eskişehir Kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği görevine başladı. Havsa, Yakakent, Karakoçan Kaymakamlıkları, Mahalli İdareler Gn. Md. Şube Müdürlüğü, Mahalli İdareler Gn. Md. Daire Başkanlığı, Mahalli İdareler Gn. Md. Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1 Haziran 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Bilecik Valiliğine atanmıştır. 2017 yılı Haziran ayında yayımlanan kararname ile Ağrı valiliğine atandı. 10 Haziran 2020 yılında yayımlanan son kararname ile Adana Valiliğine atanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.