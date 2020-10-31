Süleyman Soylu korona mı oldu? Süleyman Soylu'dan korona açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu resmi Twitter adresinden bugün bir açıklama yaptı. Ailesi ve koronavirüs hakkında paylaşım yapan Süleyman Soylu durumu şöyle açıkladı:

"Pazartesi günü kendimizi iyi hissetmeyince tekraren yaptırdığımız test, eşim, kızım ve bende pozitif çıktı. Düne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi doktorlarımızın tavsiyesiyle hastane ortamına nakledilmiştir. Şükürler olsun ki şimdi biraz daha iyiyiz. Bu vesile ile tüm hastalara ve İzmir depreminde yaralananlara acil şifalar, depremde hayatını kaybeden İzmirli hemşehrilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum."