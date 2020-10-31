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31.10.2020 - 19:08 |

Süleyman Soylu korona mı oldu? Süleyman Soylu'dan korona açıklaması

Son dakika haberleri arasında yer alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koronavirüse yakalandığı bilgileri, milyonlarca vatandaşı arayışa geçirdi. Süleyman Soylu hakkında meraklanan vatandaşlar, Süleyman Soylu korona oldu, Süleyman Soylu korona açıklaması araştırmalarına başladı. İşte Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı o açıklama...

Süleyman Soylu korona mı oldu? Süleyman Soylu'dan korona açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu resmi Twitter adresinden bugün bir açıklama yaptı. Ailesi ve koronavirüs hakkında paylaşım yapan Süleyman Soylu durumu şöyle açıkladı:

"Pazartesi günü kendimizi iyi hissetmeyince tekraren yaptırdığımız test, eşim, kızım ve bende pozitif çıktı. Düne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi doktorlarımızın tavsiyesiyle hastane ortamına nakledilmiştir. Şükürler olsun ki şimdi biraz daha iyiyiz. Bu vesile ile tüm hastalara ve İzmir depreminde yaralananlara acil şifalar, depremde hayatını kaybeden İzmirli hemşehrilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum."

 

"Seni almadan gitmeyeceğiz!"İçişleri Bakanlığı kurtarma ekipleri ile İzmir'deki depremde enkaz altında kalan 'Halim Amca' arasındaki diyalogları paylaştı.
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