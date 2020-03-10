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10.03.2020 - 07:00 |

‘Sultan of Türkiye’ye ‘Otonom’ ödülü

Liseler arasında yapılan Uluslararası FIRST Robotics Competition (FRC) yarışmasının Türkiye ayağı 5-8 Mart tarihleri arasında İstanbul’da yapıldı.

‘Sultan of Türkiye’ye ‘Otonom’ ödülü

50 takımın yarıştığı organizasyonda, Siemens’in desteklediği Darüşşafaka Lisesi’nin robot kulübü Sultans of Türkiye, ‘Otonom’ ödülüne değer görüldü. Star Wars: Force for Change iş birliğiyle düzenlenen yarışlarda, ilk 6’ya giren takımlar, ABD Houston’da 14-18 Nisan tarihlerinde yapılacak final yarışmalarına katılma hakkı kazandı. Siemens mühendisleri tarafından mentorluk desteği verilen Darüşşafaka Lisesi’nin robot kulübü “Sultans of Türkiye”, Ford tarafından desteklenen “Otonom” ödülünü aldı. Bu ödül, otonom periyodlarda istikrarlı, güvenilir ve yüksek robot performansı sergileyen takımlara veriliyor.

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