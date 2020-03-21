21.03.2020 - 11:55 | | DHA
Sultanahmet Meydanı dezenfekte edildi
Sultanahmet Meydanı dezenfekte edildi. Ekiplerin çalışması havadan da görüntülendi
Corona virüs vakalarının ardından İstanbul'da insanların toplandığı meydanlar, parklar ve ulaşım araçları önlemler kapsamında dezenfekte ediliyor. Sultanahmet Meydanı da, Fatih Belediyesi Çevre Koruma ve Sağlık İşleri ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Alman Çeşmesi önünden başlayan çalışmalarda meydandaki banklar, çöp konteynerleri ve yollar ilaçlı suyla yıkandı. Sultanahmet Camii ve Ayasofya Müzesi'nin çevresi de ilaçlı suyla yıkanarak dezenfekte edildi. Ekiplerin çalışmaları havadan da görüntülendi.
Dezenfektan yerine doğal sabun kullanımı önerisiTÜRKİYE'de koronavirüse karşı uzmanlar alınacak en önemli tedbirin el temizliği olduğunu vurguluyor. El temizliğinde ise fazla dezenfektan ve sıvı sabun kullanımı ellerde tahrişe neden oluyor. Bu nedenle katı ve bitkisel yağlı sabun kullanılması gerektiğini belirten doğal sabun üreticisi Hürriyet Pamuk, "Alkollü ürünler cildi kurutuyor ve çatlatıyor. Mümkün olduğunda bitkisel yağlar içeren doğal sabunlar kullanmalıyız. Bu sabunlar hem mikropları öldürüyor, hem de cilde iyi geliyor" dedi.