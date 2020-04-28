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28.04.2020 - 16:25 |

Susması için ateş etti, fark edemeden öldürdü

Son dakika gelen bilgilere göre; İstanbul Sultanbeyli'de 55 yaşındaki Mustafa Karakuş isimli şahıs tartıştığı 33 yaşındaki oğlu Mehmet Karakuş’u tabancayla vurarak öldürdü. Gözaltına alınan ve “Öldürmek için değil susması için ateş ettim” dediği öğrenilen Karakuş'un, eşiyle kavga eden oğlunu haksız bulması üzerine çıkan kavgada silahını çektiği öğrenildi.

Susması için ateş etti, fark edemeden öldürdü
FERİT ZENGİN / MİLLİYET

Hamidiye Mahallesi Emirgan Sokak’ta dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, aynı binada karşılıklı daierelerde oturan 55 yaşındaki Mustafa Karakuş oğlu Mehmet Karakuş ile aralarında çıkan tartışma sonrasında sinirlenerek binanın bahçesine çıktı. Çok öfkelenen Karakuş silahını alarak oğlunun bulunduğu daireye doğru peş peşe ateşledi. Silahtan çıkan mermilerden birinin isabet ettiği tek çocuk sahibi 33 yaşındaki Mehmet Karakuş kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan Mehmet Karakuş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Sultanbeyli İlçe ekiplerince cinayet silahıyla birlikte gözaltına alınan baba Karakuş götürüldüğü emniyette verdiği ifadesinde oğlunu öldürmek istemediğini, aralarında yaşanan tartışma sonrasında bağırıp çağırınca susması için çevresine doğru ateş ettiğini ifade ettiği öğrenildi. Oğluyla arasında yaşanan tartışmanın ise kendisiyle alakası olmayıp oğlunun eşiyle arasında yaşadığı sorundan kaynaklandığını ifade eden Mustafa Karakuş, olay gününü şöyle anlattı.

"Oğlum Mehmet Karakuş, öğlen saatlerinde evine geldi. Eşiyle tartışınca, bana geldi. Eşiyle yaşadıkları sorunu anlattı, ben kendisini haksız buldum. Kendisini haksız bulunca, sinirlenip, bağırmaya başladı. ‘Sizinle aynı apartmanda yaşamak istemiyorum, sizinle anlaşamıyorum’ diye bağırmaya başladı. Yaşananlar üzerine ben de öfkelendim silahı aldım ve susması için korkutmak amaçlı etrafına ateş açtım. Kesinlikle öldürmek için ateşe etmedim” dediği öğrenildi. İfadesinden ardından baba Mustafa Karakuş sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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